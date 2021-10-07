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В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице - РИА Новости, 07.10.2021
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
Полиция в Минусинске Красноярского края нашла подростка, уколовшего на улице восьмилетнего мальчика неизвестным предметом, которым оказалась канцелярская... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T05:43
2021-10-07T05:43
происшествия
красноярск
минусинск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция в Минусинске Красноярского края нашла подростка, уколовшего на улице восьмилетнего мальчика неизвестным предметом, которым оказалась канцелярская кнопка, сообщает краевой главк МВД.Ранее в полицию обратилась мать мальчика и сообщила, что неизвестный подросток, предположительно, шприцем, уколол на улице ее сына и скрылся.В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html
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происшествия, красноярск, минусинск, красноярский край, россия
05:43 07.10.2021
 
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице

Полиция в Минусинске нашла подростка, уколовшего восьмилетнего мальчика на улице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция в Минусинске Красноярского края нашла подростка, уколовшего на улице восьмилетнего мальчика неизвестным предметом, которым оказалась канцелярская кнопка, сообщает краевой главк МВД.
Ранее в полицию обратилась мать мальчика и сообщила, что неизвестный подросток, предположительно, шприцем, уколол на улице ее сына и скрылся.
"В ходе проведения проверки ... установили личность подростка и все обстоятельства произошедшего. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних, повторно просматривая камеры видеонаблюдения, опознал подростка, которого ранее видел, проводя профилактические беседы в школах. Как установили сотрудники полиции, 12-летний подросток, найдя канцелярскую кнопку, решил подшутить над не знакомым ему мальчиком, который встретился ему на улице", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
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