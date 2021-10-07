https://ria.ru/20211007/ukol-1753445076.html
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице - РИА Новости, 07.10.2021
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
Полиция в Минусинске Красноярского края нашла подростка, уколовшего на улице восьмилетнего мальчика неизвестным предметом, которым оказалась канцелярская... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T05:43
2021-10-07T05:43
2021-10-07T05:43
происшествия
красноярск
минусинск
красноярский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция в Минусинске Красноярского края нашла подростка, уколовшего на улице восьмилетнего мальчика неизвестным предметом, которым оказалась канцелярская кнопка, сообщает краевой главк МВД.Ранее в полицию обратилась мать мальчика и сообщила, что неизвестный подросток, предположительно, шприцем, уколол на улице ее сына и скрылся.В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
https://ria.ru/20210707/shprits-1740292673.html
красноярск
минусинск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, минусинск, красноярский край, россия
В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
Полиция в Минусинске нашла подростка, уколовшего восьмилетнего мальчика на улице