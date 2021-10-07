В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице

"В ходе проведения проверки ... установили личность подростка и все обстоятельства произошедшего. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних, повторно просматривая камеры видеонаблюдения, опознал подростка, которого ранее видел, проводя профилактические беседы в школах. Как установили сотрудники полиции, 12-летний подросток, найдя канцелярскую кнопку, решил подшутить над не знакомым ему мальчиком, который встретился ему на улице", - сообщили в пресс-службе.