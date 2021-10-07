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В США раскрыли тайну самого загадочного американского маньяка XX века
СМИ: в США установили личность одного из самых загадочных маньяков XX века - РИА Новости, 07.10.2021
В США раскрыли тайну самого загадочного американского маньяка XX века
В США установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак, сообщает Fox News. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:31
2021-10-07T12:31
2021-10-07T12:59
в мире
сша
зодиак
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В США установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак, сообщает Fox News.Группа специалистов The Case Breakers выяснила, что преступника звали Гэри Фрэнсис Пост и он умер в конце 2018 года.В ходе многолетнего расследования эксперты обнаружили новые доказательства — фотографии, на которых видны шрамы на лбу убийцы, идентичные тем, что изображены на фотороботах Зодиака. Раскрыть личность маньяка помогла и подробная расшифровка его писем.Кроме того, на одном из мест преступлений нашли наручные часы с брызгами краски. Предполагается, что их носил убийца. Как выяснилось, Гэри Пост работал маляром боле сорока лет.Зодиак терроризировал Северную Калифорнию в конце 1960-х — начале 1970-х. Первое убийство он совершил в 1968 году — застрелил юношу и девушку. Всего с Зодиаком связывают пять убийств, но сам он приписывал себе 37 жертв.Известность преступник получил после того, как стал отправлять в редакции газет Сан-Франциско послания, в которых брал на себя ответственность за преступления и угрожал совершить новые. Зодиаком его прозвали из-за того, что подписывал письма значком в виде перечеркнутой окружности. Часть посланий представляют собой криптограммы, прочесть их удалось только много лет спустя.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сша, зодиак
12:31 07.10.2021 (обновлено: 12:59 07.10.2021)
СМИ: в США установили личность одного из самых загадочных маньяков XX века
Fox News: загадочным убийцей по прозвищу Зодиак оказался маляр Гэри Фрэнсис Пост
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
В США
установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак, сообщает Fox News
.
Группа специалистов The Case Breakers выяснила, что преступника звали Гэри Фрэнсис Пост и он умер в конце 2018 года.
В ходе многолетнего расследования эксперты обнаружили новые доказательства — фотографии, на которых видны шрамы на лбу убийцы, идентичные тем, что изображены на фотороботах Зодиака. Раскрыть личность маньяка помогла и подробная расшифровка его писем.
Кроме того, на одном из мест преступлений нашли наручные часы с брызгами краски. Предполагается, что их носил убийца. Как выяснилось, Гэри Пост работал маляром боле сорока лет.
Зодиак терроризировал Северную Калифорнию в конце 1960-х — начале 1970-х. Первое убийство он совершил в 1968 году — застрелил юношу и девушку. Всего с Зодиаком связывают пять убийств, но сам он приписывал себе 37 жертв.
Известность преступник получил после того, как стал отправлять в редакции газет Сан-Франциско послания, в которых брал на себя ответственность за преступления и угрожал совершить новые. Зодиаком его прозвали из-за того, что подписывал письма значком в виде перечеркнутой окружности. Часть посланий представляют собой криптограммы, прочесть их удалось только много лет спустя.