https://ria.ru/20211007/ubiytsa-1753484888.html

В США раскрыли тайну самого загадочного американского маньяка XX века

СМИ: в США установили личность одного из самых загадочных маньяков XX века - РИА Новости, 07.10.2021

В США раскрыли тайну самого загадочного американского маньяка XX века

В США установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак, сообщает Fox News. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:31

2021-10-07T12:31

2021-10-07T12:59

в мире

сша

зодиак

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В США установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак, сообщает Fox News.Группа специалистов The Case Breakers выяснила, что преступника звали Гэри Фрэнсис Пост и он умер в конце 2018 года.В ходе многолетнего расследования эксперты обнаружили новые доказательства — фотографии, на которых видны шрамы на лбу убийцы, идентичные тем, что изображены на фотороботах Зодиака. Раскрыть личность маньяка помогла и подробная расшифровка его писем.Кроме того, на одном из мест преступлений нашли наручные часы с брызгами краски. Предполагается, что их носил убийца. Как выяснилось, Гэри Пост работал маляром боле сорока лет.Зодиак терроризировал Северную Калифорнию в конце 1960-х — начале 1970-х. Первое убийство он совершил в 1968 году — застрелил юношу и девушку. Всего с Зодиаком связывают пять убийств, но сам он приписывал себе 37 жертв.Известность преступник получил после того, как стал отправлять в редакции газет Сан-Франциско послания, в которых брал на себя ответственность за преступления и угрожал совершить новые. Зодиаком его прозвали из-за того, что подписывал письма значком в виде перечеркнутой окружности. Часть посланий представляют собой криптограммы, прочесть их удалось только много лет спустя.

https://ria.ru/20210422/manyak-1729327495.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, зодиак