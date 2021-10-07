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Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами
Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами - РИА Новости, 07.10.2021
Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами
Мужчина в городе Сысерть подозревается в том, что застрелил знакомого из-за разногласий в бизнесе, сообщил журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:06
2021-10-07T14:06
происшествия
сысерть
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Мужчина в городе Сысерть подозревается в том, что застрелил знакомого из-за разногласий в бизнесе, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.Разговор происходил в гаражном боксе, находящемся в пользовании подозреваемого. Возник конфликт, на почве которого подозреваемый из обреза мелкокалиберной винтовки несколько раз выстрелил в голову оппонента, полагает следствие. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Шульга уточнил, что тело мужчины было найдено в ночь на четверг. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (до 15 лет лишения свободы). В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, баллистическая, биологическая, молекулярно-генетическая экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу.Как сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный официально не трудоустроен, за его спиной целый "багаж" судимостей, в том числе за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения."Сотрудники полиции провели с задержанным исследование на полиграфе, результат которого подтвердил причастность знакомого к тяжкому преступлению, да и сам он дал признательные показания. После произведенных выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами", - отметил Горелых.
https://ria.ru/20200708/1574067848.html
https://ria.ru/20200205/1564283390.html
сысерть
свердловская область
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происшествия, сысерть, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых
14:06 07.10.2021
 
Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами

Житель Свердловской области выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Мужчина в городе Сысерть подозревается в том, что застрелил знакомого из-за разногласий в бизнесе, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
"Установлен и задержан подозреваемый – 36-летний ранее судимый житель города Сысерти, являвшийся давним знакомым потерпевшего. По версии следствия, 4 октября 2021 года подозреваемый и потерпевший на автомашине последнего прибыли в Сысерть для того, чтобы обсудить предстоящие планы совместной коммерческой деятельности, которой они планировали заняться", - сказал старший помощник руководителя свердловского СК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля 2020, 16:27
В Татарстане мужчина напал на полицейского с вилами
Разговор происходил в гаражном боксе, находящемся в пользовании подозреваемого. Возник конфликт, на почве которого подозреваемый из обреза мелкокалиберной винтовки несколько раз выстрелил в голову оппонента, полагает следствие. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Шульга уточнил, что тело мужчины было найдено в ночь на четверг. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (до 15 лет лишения свободы). В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, баллистическая, биологическая, молекулярно-генетическая экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
5 февраля 2020, 14:59
Нижегородца задержали по подозрению в убийстве партнера по бизнесу
Как сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный официально не трудоустроен, за его спиной целый "багаж" судимостей, в том числе за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения.
"Сотрудники полиции провели с задержанным исследование на полиграфе, результат которого подтвердил причастность знакомого к тяжкому преступлению, да и сам он дал признательные показания. После произведенных выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами", - отметил Горелых.
 
ПроисшествияСысертьСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Валерий Горелых
 
 
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