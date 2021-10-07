https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753507404.html

Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами

Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами - РИА Новости, 07.10.2021

Уралец выстрелил в несостоявшегося бизнес-партнера и добил его вилами

Мужчина в городе Сысерть подозревается в том, что застрелил знакомого из-за разногласий в бизнесе, сообщил журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:06

2021-10-07T14:06

2021-10-07T14:06

происшествия

сысерть

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Мужчина в городе Сысерть подозревается в том, что застрелил знакомого из-за разногласий в бизнесе, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.Разговор происходил в гаражном боксе, находящемся в пользовании подозреваемого. Возник конфликт, на почве которого подозреваемый из обреза мелкокалиберной винтовки несколько раз выстрелил в голову оппонента, полагает следствие. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Шульга уточнил, что тело мужчины было найдено в ночь на четверг. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (до 15 лет лишения свободы). В рамках расследования будут проведены судебно-медицинская, баллистическая, биологическая, молекулярно-генетическая экспертизы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу.Как сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный официально не трудоустроен, за его спиной целый "багаж" судимостей, в том числе за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения."Сотрудники полиции провели с задержанным исследование на полиграфе, результат которого подтвердил причастность знакомого к тяжкому преступлению, да и сам он дал признательные показания. После произведенных выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20200708/1574067848.html

https://ria.ru/20200205/1564283390.html

сысерть

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сысерть, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых