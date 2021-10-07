https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753475782.html
В Ленинградской области мужчину заподозрили в убийстве пожилых родителей
В Ленинградской области мужчину заподозрили в убийстве пожилых родителей - РИА Новости, 07.10.2021
В Ленинградской области мужчину заподозрили в убийстве пожилых родителей
Задержан молодой человек, которого подозревают в убийстве своих пожилых родителей в Выборге, сообщает в четверг СУСК по Ленинградской области. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:45
2021-10-07T11:45
2021-10-07T11:45
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Задержан молодой человек, которого подозревают в убийстве своих пожилых родителей в Выборге, сообщает в четверг СУСК по Ленинградской области."По горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1997 года рождения, который является сыном потерпевших", - говорится в релизе.У него уже были проблемы с законом и с психикой: четыре года назад его отправили в психбольницу в рамках расследования дела о краже. Суд пришел к выводу, что он не может нести ответственность за содеянное.Взрослых мужчину и женщину нашли убитыми накануне в квартире по улице Офицерской в городе Выборг. На их телах были "явные следы насильственной смерти", в связи с чем было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве."В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - указано в релизе.
https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753360571.html
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происшествия, выборг, ленинградская область, россия
В Ленинградской области мужчину заподозрили в убийстве пожилых родителей
В Выборге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилых родителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости.
Задержан молодой человек, которого подозревают в убийстве своих пожилых родителей в Выборге
, сообщает в четверг СУСК по Ленинградской области
.
"По горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1997 года рождения, который является сыном потерпевших", - говорится в релизе.
У него уже были проблемы с законом и с психикой: четыре года назад его отправили в психбольницу в рамках расследования дела о краже. Суд пришел к выводу, что он не может нести ответственность за содеянное.
Взрослых мужчину и женщину нашли убитыми накануне в квартире по улице Офицерской в городе Выборг. На их телах были "явные следы насильственной смерти", в связи с чем было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.
"В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - указано в релизе.