https://ria.ru/20211007/tyumen-1753531277.html

В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку

В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку - РИА Новости, 07.10.2021

В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении организатора и двух участников постановочного видеоролика с избиением пожилой... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:04

2021-10-07T16:04

2021-10-07T16:04

происшествия

тюмень

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении организатора и двух участников постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины и отправил их под административный арест, передает корреспондент РИА Новости.Трое молодых людей в Тюмени днем 3 октября сняли четыре ролика для видеосюжета, в которых имитировали нападение на бабушку на остановках, на пешеходном переходе и у автобуса, пытаясь отобрать у нее сумку."Мы захотели закрепить тот факт, что граждане Тюмени помогут бабушке, что она не останется в беде", - пояснил на суде 18-летний участник съемок Николай, сыгравший "бабушку"."Вы не подумали о том, что таким образом ставите под угрозу общественный порядок, жизнь других людей, которые на такие события могут среагировать по-другому, например, пожилые люди со слабым здоровьем, с больным сердцем", - поинтересовалась судья Светлана Михалева.Все трое молодых людей признали вину. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и определил наказание: 18-летнему Николаю назначено 14 суток административного ареста, 21-летнему Николаю и 23-летнему Сергею - по 13 суток ареста.Ранее отмечалось, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

https://ria.ru/20211006/krazha-1753310546.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, россия