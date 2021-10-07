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В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку
В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку - РИА Новости, 07.10.2021
В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку
Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении организатора и двух участников постановочного видеоролика с избиением пожилой... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:04
2021-10-07T16:04
2021-10-07T16:04
происшествия
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россия
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ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении организатора и двух участников постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины и отправил их под административный арест, передает корреспондент РИА Новости.Трое молодых людей в Тюмени днем 3 октября сняли четыре ролика для видеосюжета, в которых имитировали нападение на бабушку на остановках, на пешеходном переходе и у автобуса, пытаясь отобрать у нее сумку."Мы захотели закрепить тот факт, что граждане Тюмени помогут бабушке, что она не останется в беде", - пояснил на суде 18-летний участник съемок Николай, сыгравший "бабушку"."Вы не подумали о том, что таким образом ставите под угрозу общественный порядок, жизнь других людей, которые на такие события могут среагировать по-другому, например, пожилые люди со слабым здоровьем, с больным сердцем", - поинтересовалась судья Светлана Михалева.Все трое молодых людей признали вину. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и определил наказание: 18-летнему Николаю назначено 14 суток административного ареста, 21-летнему Николаю и 23-летнему Сергею - по 13 суток ареста.Ранее отмечалось, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
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происшествия, тюмень, россия
В Тюмени арестовали участников постановочного видео с нападением на бабушку
Участников постановочного видео с нападением на бабушку в Тюмени отправили под арест
ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении организатора и двух участников постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины и отправил их под административный арест, передает корреспондент РИА Новости.
Трое молодых людей в Тюмени
днем 3 октября сняли четыре ролика для видеосюжета, в которых имитировали нападение на бабушку на остановках, на пешеходном переходе и у автобуса, пытаясь отобрать у нее сумку.
"Мы захотели закрепить тот факт, что граждане Тюмени помогут бабушке, что она не останется в беде", - пояснил на суде 18-летний участник съемок Николай, сыгравший "бабушку".
"Вы не подумали о том, что таким образом ставите под угрозу общественный порядок, жизнь других людей, которые на такие события могут среагировать по-другому, например, пожилые люди со слабым здоровьем, с больным сердцем", - поинтересовалась судья Светлана Михалева.
Все трое молодых людей признали вину. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и определил наказание: 18-летнему Николаю назначено 14 суток административного ареста, 21-летнему Николаю и 23-летнему Сергею - по 13 суток ареста.
Ранее отмечалось, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.