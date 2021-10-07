https://ria.ru/20211007/tsukenberg-1753596795.html
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?" - РИА Новости, 07.10.2021
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
Американский журнал Time разместил на своей новой обложке фото предпринимателя Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:48
2021-10-07T22:48
2021-10-07T23:06
в мире
марк цукерберг
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Американский журнал Time разместил на своей новой обложке фото предпринимателя Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить основанный им Facebook.Facebook на этой неделе попал под пристальное внимание мировых СМИ после глобального сбоя в его работе, из-за которого принадлежащие компании сервисы несколько часов были недоступны.Окошко с вопросом "Удалить Facebook?" на обложке Time предлагает две опции: "отменить" и "удалить". Новая обложка размещена в Twitter издания.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов, которыми владеет компания Facebook, оказались в понедельник недоступны для пользователей почти на семь часов. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Сам глава Facebook Марк Цукерберг извинился за происшедший сбой.
https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html
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в мире, марк цукерберг, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
22:48 07.10.2021 (обновлено: 23:06 07.10.2021)
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
Time разместил на новой обложке на фоне Цукерберга окошко с предложением удалить Facebook