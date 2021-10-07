https://ria.ru/20211007/tsukenberg-1753596795.html

Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"

Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?" - РИА Новости, 07.10.2021

Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"

Американский журнал Time разместил на своей новой обложке фото предпринимателя Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:48

2021-10-07T22:48

2021-10-07T23:06

в мире

марк цукерберг

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40745/03/407450371_0:162:2861:1771_1920x0_80_0_0_cc73f0f802d82fe8ba37961f83130b7f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Американский журнал Time разместил на своей новой обложке фото предпринимателя Марка Цукерберга, часть лица которого закрыта окошком, предлагающим удалить основанный им Facebook.Facebook на этой неделе попал под пристальное внимание мировых СМИ после глобального сбоя в его работе, из-за которого принадлежащие компании сервисы несколько часов были недоступны.Окошко с вопросом "Удалить Facebook?" на обложке Time предлагает две опции: "отменить" и "удалить". Новая обложка размещена в Twitter издания.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов, которыми владеет компания Facebook, оказались в понедельник недоступны для пользователей почти на семь часов. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Сам глава Facebook Марк Цукерберг извинился за происшедший сбой.

https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, марк цукерберг, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей