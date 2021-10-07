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В Минпромторге оценили необходимость новых соглашений о стабилизации цен
В Минпромторге оценили необходимость новых соглашений о стабилизации цен - РИА Новости, 07.10.2021
В Минпромторге оценили необходимость новых соглашений о стабилизации цен
Минпромторг РФ пока не считает необходимым заключать новые соглашения о стабилизации цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:50
2021-10-07T19:50
экономика
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
цены
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ пока не считает необходимым заключать новые соглашения о стабилизации цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."На наш взгляд, наверное, нет", - сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для возвращения к ценовым соглашениям по каким-либо продуктам питания. По его словам, заключение новых ценовых соглашений по новым категориям товаров пока не обсуждается.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Оба вида соглашений прекратили свое действие.Замглавы Минпромторга напомнил, что в настоящее время в России существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. Правительство РФ на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более."К счастью, этим мы ни разу не пользовались, потому что любые ограничения на цены, заморозки цен могут привести к тому, что какой-то товар просто будет вымываться с полок. Он будет просто не интересен ритейлу: у него десятки тысяч SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция - ред.), не будет двух-трех - будут другие позиции", - указал Евтухов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211007/tseny-1753568173.html
https://ria.ru/20211006/produkty-1753279194.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tseny-1753162275.html
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экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены, россия
19:50 07.10.2021
 
В Минпромторге оценили необходимость новых соглашений о стабилизации цен

Евтухов: Минпромторг не считает необходимым заключать новые соглашения о стабилизации цен

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтатс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме 2021
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ пока не считает необходимым заключать новые соглашения о стабилизации цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"На наш взгляд, наверное, нет", - сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для возвращения к ценовым соглашениям по каким-либо продуктам питания. По его словам, заключение новых ценовых соглашений по новым категориям товаров пока не обсуждается.
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Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Оба вида соглашений прекратили свое действие.
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Замглавы Минпромторга напомнил, что в настоящее время в России существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. Правительство РФ на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более.
"К счастью, этим мы ни разу не пользовались, потому что любые ограничения на цены, заморозки цен могут привести к тому, что какой-то товар просто будет вымываться с полок. Он будет просто не интересен ритейлу: у него десятки тысяч SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция - ред.), не будет двух-трех - будут другие позиции", - указал Евтухов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЦеныРоссия
 
 
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