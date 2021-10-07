Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/tovary-1753540818.html
РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon
РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon - РИА Новости, 07.10.2021
РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon
Российский экспортный центр и "Почта России" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:47
2021-10-07T16:47
экономика
германия
почта россии
amazon.com, inc.
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753541209_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_80457842003cfcbdf04e396c143c69ec.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр и "Почта России" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon, сообщает РЭЦ."На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества. В ближайшее время будут добавлены товары в категории "еда и напитки", на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon", - сообщает центр.Как отмечает РЭЦ, одно из преимуществ национальной витрины для экспортера – это скорость доставки товаров из любого уголка России до конечного потребителя в Европе. В среднем срок доставки грузов "Почтой России" в Германию будет занимать не более 3-5 дней с учетом таможенных операций. Доставка заказов с фулфилмент-склада "Почты России" в Берлине до конечного покупателя в Германии займет еще от 1 до 3 дней.Также, работая через национальную витрину, экспортеры получат помощь с сертификацией товаров и другими юридическими вопросами. Кроме того, организаторы национальной витрины возьмут на себя задачи по анализу ассортимента и отбору наиболее перспективных товаров, локализации и адаптации товарных карточек, листингу товаров на маркетплейсе и продвижению национальной витрины, обработке заказов и клиентской поддержке.Размещение на национальной витрине поможет экспортеру выйти на европейский рынок без значительных финансовых затрат, а также протестировать потенциальную покупательскую аудиторию и расширить каналы сбыта. "Выход на понятную для европейского потребителя платформу повысит узнаваемость бренда и поможет нарастить поставки в условиях антиковидных ограничений. На фоне пандемии европейский онлайн-ритейл вырос на 30% в 2020 году, что открывает новые перспективы для российской продукции с учетом ее конкурентной стоимости", - добавили в РЭЦ."Размещение на онлайн-витрине национального магазина поможет завоевать доверие иностранных покупателей и найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. Наша цель – сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Поддержка российского экспорта – одна из наших ключевых задач. Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне. Мы надеемся, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу", – отметил гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
https://ria.ru/20211004/forum-1753066130.html
https://ria.ru/20210929/onlayn-vystavka-1752345792.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753541209_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_52a17b5029d08cdd428d4e44beae2473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, германия, почта россии, amazon.com, inc., вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
16:47 07.10.2021
 

РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор, АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор, АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр и "Почта России" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon, сообщает РЭЦ.
"На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества. В ближайшее время будут добавлены товары в категории "еда и напитки", на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon", - сообщает центр.
Генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 19:31
Почти 30 российских компаний примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Сербии
Как отмечает РЭЦ, одно из преимуществ национальной витрины для экспортера – это скорость доставки товаров из любого уголка России до конечного потребителя в Европе. В среднем срок доставки грузов "Почтой России" в Германию будет занимать не более 3-5 дней с учетом таможенных операций. Доставка заказов с фулфилмент-склада "Почты России" в Берлине до конечного покупателя в Германии займет еще от 1 до 3 дней.
Также, работая через национальную витрину, экспортеры получат помощь с сертификацией товаров и другими юридическими вопросами. Кроме того, организаторы национальной витрины возьмут на себя задачи по анализу ассортимента и отбору наиболее перспективных товаров, локализации и адаптации товарных карточек, листингу товаров на маркетплейсе и продвижению национальной витрины, обработке заказов и клиентской поддержке.
Размещение на национальной витрине поможет экспортеру выйти на европейский рынок без значительных финансовых затрат, а также протестировать потенциальную покупательскую аудиторию и расширить каналы сбыта. "Выход на понятную для европейского потребителя платформу повысит узнаваемость бренда и поможет нарастить поставки в условиях антиковидных ограничений. На фоне пандемии европейский онлайн-ритейл вырос на 30% в 2020 году, что открывает новые перспективы для российской продукции с учетом ее конкурентной стоимости", - добавили в РЭЦ.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 16:28
РЭЦ открыл первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com
"Размещение на онлайн-витрине национального магазина поможет завоевать доверие иностранных покупателей и найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. Наша цель – сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Поддержка российского экспорта – одна из наших ключевых задач. Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне. Мы надеемся, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу", – отметил гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
 
ЭкономикаГерманияПочта РоссииAmazon.com, Inc.Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния