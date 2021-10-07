https://ria.ru/20211007/tovary-1753540818.html
РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon
РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon - РИА Новости, 07.10.2021
РЭЦ: товары из России начали продаваться на немецком Amazon
Российский экспортный центр и "Почта России" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:47
2021-10-07T16:47
2021-10-07T16:47
экономика
германия
почта россии
amazon.com, inc.
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр и "Почта России" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon, сообщает РЭЦ."На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества. В ближайшее время будут добавлены товары в категории "еда и напитки", на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon", - сообщает центр.Как отмечает РЭЦ, одно из преимуществ национальной витрины для экспортера – это скорость доставки товаров из любого уголка России до конечного потребителя в Европе. В среднем срок доставки грузов "Почтой России" в Германию будет занимать не более 3-5 дней с учетом таможенных операций. Доставка заказов с фулфилмент-склада "Почты России" в Берлине до конечного покупателя в Германии займет еще от 1 до 3 дней.Также, работая через национальную витрину, экспортеры получат помощь с сертификацией товаров и другими юридическими вопросами. Кроме того, организаторы национальной витрины возьмут на себя задачи по анализу ассортимента и отбору наиболее перспективных товаров, локализации и адаптации товарных карточек, листингу товаров на маркетплейсе и продвижению национальной витрины, обработке заказов и клиентской поддержке.Размещение на национальной витрине поможет экспортеру выйти на европейский рынок без значительных финансовых затрат, а также протестировать потенциальную покупательскую аудиторию и расширить каналы сбыта. "Выход на понятную для европейского потребителя платформу повысит узнаваемость бренда и поможет нарастить поставки в условиях антиковидных ограничений. На фоне пандемии европейский онлайн-ритейл вырос на 30% в 2020 году, что открывает новые перспективы для российской продукции с учетом ее конкурентной стоимости", - добавили в РЭЦ."Размещение на онлайн-витрине национального магазина поможет завоевать доверие иностранных покупателей и найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. Наша цель – сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Поддержка российского экспорта – одна из наших ключевых задач. Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне. Мы надеемся, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу", – отметил гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
https://ria.ru/20211004/forum-1753066130.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, почта россии, amazon.com, inc., вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр
и "Почта России
" открыли для российских экспортеров доступ к онлайн-витрине национального магазина на немецком филиале Amazon, сообщает РЭЦ.
"На старте проекта свои товары на витрине разместят 18 российских компаний, которые представят более 350 товарных позиций, включая натуральную косметику, одежду и аксессуары, товары для дома и сада, детские товары, игрушки и товары для творчества. В ближайшее время будут добавлены товары в категории "еда и напитки", на размещение которых необходимо получить отдельное разрешение на Amazon", - сообщает центр.
Как отмечает РЭЦ, одно из преимуществ национальной витрины для экспортера – это скорость доставки товаров из любого уголка России до конечного потребителя в Европе. В среднем срок доставки грузов "Почтой России" в Германию будет занимать не более 3-5 дней с учетом таможенных операций. Доставка заказов с фулфилмент-склада "Почты России" в Берлине до конечного покупателя в Германии займет еще от 1 до 3 дней.
Также, работая через национальную витрину, экспортеры получат помощь с сертификацией товаров и другими юридическими вопросами. Кроме того, организаторы национальной витрины возьмут на себя задачи по анализу ассортимента и отбору наиболее перспективных товаров, локализации и адаптации товарных карточек, листингу товаров на маркетплейсе и продвижению национальной витрины, обработке заказов и клиентской поддержке.
Размещение на национальной витрине поможет экспортеру выйти на европейский рынок без значительных финансовых затрат, а также протестировать потенциальную покупательскую аудиторию и расширить каналы сбыта. "Выход на понятную для европейского потребителя платформу повысит узнаваемость бренда и поможет нарастить поставки в условиях антиковидных ограничений. На фоне пандемии европейский онлайн-ритейл вырос на 30% в 2020 году, что открывает новые перспективы для российской продукции с учетом ее конкурентной стоимости", - добавили в РЭЦ.
"Размещение на онлайн-витрине национального магазина поможет завоевать доверие иностранных покупателей и найти надежного дистрибьютора, попасть на полку торговой сети за рубежом на перспективном европейском рынке. Наша цель – сделать так, чтобы европейский потребитель выбирал российские товары за качество продукции и быструю доставку", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Поддержка российского экспорта – одна из наших ключевых задач. Мы стремимся создать для бизнеса, в особенности малого и среднего предпринимательства, максимально благоприятные условия для роста. Для этого мы развиваем новые цифровые сервисы, логистическую инфраструктуру и прорабатываем важные инициативы на законодательном уровне. Мы надеемся, что новый проект с Российским экспортным центром даст дополнительный толчок для развития экспорта из России в Европу", – отметил гендиректор "Почты России" Максим Акимов
.