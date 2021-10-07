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https://ria.ru/20211007/titkov-1753466866.html
Александр Титков
Александр Титков - РИА Новости, 07.10.2021
Александр Титков
Мой друг Сашка вакцинироваться не хотел. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:51
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Мой друг Сашка вакцинироваться не хотел.– Я – говорит – в биологии кое-что понимаю. Вот генетики из Института Макса Планка, прямым текстом пишут о том, что среди людей есть те, у кого тяжелого течения COVID-19 быть просто не может из-за мутации доставшейся нам от неандертальцев. И статью мне показывает в PNAS. А в статье цифры, проценты, мутации… – А как узнать, есть эта мутация лично у тебя? – спрашиваю.– Заказать таргетное секвестирование генома.Решили спросить крупных генетиков, как это сделать и какой будет результат.Ответ генетика из Германии: "В России всего несколько компаний, которые гипотетически могут отсеквенировать этот участок в 50 килобаз из статьи. Задача в принципе простая, но за рамками обычных услуг. Но это вам в лучшем случае даст некую вероятность и никакой гарантии, что вы тяжело не заболеете".Ответ генетика из США сводился к тому, что коммерческие фирмы в расшифровке генома могут написать чушь, а вы этого даже не поймете (вы же не профессора биоинформатики!).И все опрошенные рекомендовали прививку делать.Дальше наши рассуждения были просты. Секвенирование стоит приличных денег, а его результаты никто и нигде не примет – всё равно будут требовать ПЦР или Qr. Значит, несмотря на результаты анализов, придётся платить 2500 руб. в неделю. А это 120 тысяч в год.– Саша, ты готов отдать такие деньги? При том, что тебя ещё и во многих местах ограничат в правах?– Не готов…И потопали мы в поликлинику. Спутник колоть. Мы же до денег жадные и науке доверяем.
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60
11:55 07.10.2021
 

Александр Титков

© Фото : Sergey GnuskovФото Титков
Фото Титков - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : Sergey Gnuskov
Читать ria.ru в
Мой друг Сашка вакцинироваться не хотел.
– Я – говорит – в биологии кое-что понимаю. Вот генетики из Института Макса Планка, прямым текстом пишут о том, что среди людей есть те, у кого тяжелого течения COVID-19 быть просто не может из-за мутации доставшейся нам от неандертальцев. И статью мне показывает в PNAS. А в статье цифры, проценты, мутации… – А как узнать, есть эта мутация лично у тебя? – спрашиваю.
– Заказать таргетное секвестирование генома.
Решили спросить крупных генетиков, как это сделать и какой будет результат.
Ответ генетика из Германии: "В России всего несколько компаний, которые гипотетически могут отсеквенировать этот участок в 50 килобаз из статьи. Задача в принципе простая, но за рамками обычных услуг. Но это вам в лучшем случае даст некую вероятность и никакой гарантии, что вы тяжело не заболеете".
Ответ генетика из США сводился к тому, что коммерческие фирмы в расшифровке генома могут написать чушь, а вы этого даже не поймете (вы же не профессора биоинформатики!).
И все опрошенные рекомендовали прививку делать.
Дальше наши рассуждения были просты. Секвенирование стоит приличных денег, а его результаты никто и нигде не примет – всё равно будут требовать ПЦР или Qr. Значит, несмотря на результаты анализов, придётся платить 2500 руб. в неделю. А это 120 тысяч в год.
– Саша, ты готов отдать такие деньги? При том, что тебя ещё и во многих местах ограничат в правах?
– Не готов…
И потопали мы в поликлинику. Спутник колоть. Мы же до денег жадные и науке доверяем.
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