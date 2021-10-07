https://ria.ru/20211007/tereshkova-1753467945.html

Терешкову предложат на пост главы думской комиссии по этике

Терешкову предложат на пост главы думской комиссии по этике - РИА Новости, 07.10.2021

Терешкову предложат на пост главы думской комиссии по этике

"Единая Россия" выдвинет в руководство думской комиссии по этике депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, заявил избранный в Госдуму... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:10

2021-10-07T11:10

2021-10-07T11:20

политика

единая россия

валентина терешкова

госдума рф

владимир васильев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинет в руководство думской комиссии по этике депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, заявил избранный в Госдуму VIII созыва и предложенный на пост главы фракции ЕР Владимир Васильев."У нас уже в прошлом созыве была сформирована такая комиссия внутрипартийная (по этике), которую возглавляла Валентина Владимировна Терешкова. Я с ней разговаривал, мне дали поручение согласовать с ней, чтобы она возглавила. Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной фракции. Практика нашей работы показала, что это очень нужный инструмент", - сказал Васильев в эфире "России 24".

https://ria.ru/20211003/shmeleva-1752853361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, валентина терешкова, госдума рф, владимир васильев