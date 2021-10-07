https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html

В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса

В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021

В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса

Власти Татарстана с начала следующей недели вводят в регионе новые ограничения по коронавирусу, сообщили в пресс-службе президента республики. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:30

2021-10-07T18:30

2021-10-07T20:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

республика татарстан (татарстан)

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 7 окт — РИА Новости. Власти Татарстана с начала следующей недели вводят в регионе новые ограничения по коронавирусу, сообщили в пресс-службе президента республики.Так, театры, кинотеатры, цирки и концертные залы можно будет заполнять только наполовину от их вместимости, но количество зрителей не должно превышать 500.В том случае, если все сотрудники этих культурных учреждений будут привиты, кроме тех, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показателям, они смогут работать при заполняемости 70 процентов, но посетители старше 18 лет должны будут предъявить действующие QR-коды о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.На тех же условиях можно проводить спортивные, зрелищные и развлекательные мероприятия.Согласовывать их с оперштабом нужно как минимум за 30 дней.Гостиницы и хостелы могут работать при условии, что их номерной фонд заполнен не более чем на 50 процентов. Полная заполняемость возможна, если все сотрудники привиты против коронавируса, кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания.Посетители кафе и ресторанов, спортзалов, бассейнов, аквапарков, ТРЦ и непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров должны будут предъявлять действующий QR-код о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.Для невакцинированных и не переболевших жителей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции. Им нельзя покидать дома, кроме тех случаев, когда нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, или если существует угроза жизни и здоровью. Однако эти граждане могут посетить пункт вакцинации, ближайший магазин и учреждения по оказанию услуг. Гулять, выносить мусор и выгуливать животных можно не далее чем в ста метрах от места проживания.

https://ria.ru/20211007/qr-kod-1753457202.html

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753381309.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество