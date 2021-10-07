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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/tatarstan-1753566176.html
В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса
В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 07.10.2021
В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса
Власти Татарстана с начала следующей недели вводят в регионе новые ограничения по коронавирусу, сообщили в пресс-службе президента республики. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:30
2021-10-07T20:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
республика татарстан (татарстан)
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 7 окт — РИА Новости. Власти Татарстана с начала следующей недели вводят в регионе новые ограничения по коронавирусу, сообщили в пресс-службе президента республики.Так, театры, кинотеатры, цирки и концертные залы можно будет заполнять только наполовину от их вместимости, но количество зрителей не должно превышать 500.В том случае, если все сотрудники этих культурных учреждений будут привиты, кроме тех, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показателям, они смогут работать при заполняемости 70 процентов, но посетители старше 18 лет должны будут предъявить действующие QR-коды о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.На тех же условиях можно проводить спортивные, зрелищные и развлекательные мероприятия.Согласовывать их с оперштабом нужно как минимум за 30 дней.Гостиницы и хостелы могут работать при условии, что их номерной фонд заполнен не более чем на 50 процентов. Полная заполняемость возможна, если все сотрудники привиты против коронавируса, кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания.Посетители кафе и ресторанов, спортзалов, бассейнов, аквапарков, ТРЦ и непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров должны будут предъявлять действующий QR-код о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.Для невакцинированных и не переболевших жителей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции. Им нельзя покидать дома, кроме тех случаев, когда нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, или если существует угроза жизни и здоровью. Однако эти граждане могут посетить пункт вакцинации, ближайший магазин и учреждения по оказанию услуг. Гулять, выносить мусор и выгуливать животных можно не далее чем в ста метрах от места проживания.
https://ria.ru/20211007/qr-kod-1753457202.html
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753381309.html
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коронавирус в россии, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество
18:30 07.10.2021 (обновлено: 20:04 07.10.2021)
 
В Татарстане ужесточают ограничения из-за коронавируса

Татарстан вводит QR-коды и обязательную изоляцию для непривитых жителей старше 65 лет

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАЗАНЬ, 7 окт — РИА Новости. Власти Татарстана с начала следующей недели вводят в регионе новые ограничения по коронавирусу, сообщили в пресс-службе президента республики.
Так, театры, кинотеатры, цирки и концертные залы можно будет заполнять только наполовину от их вместимости, но количество зрителей не должно превышать 500.
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В том случае, если все сотрудники этих культурных учреждений будут привиты, кроме тех, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показателям, они смогут работать при заполняемости 70 процентов, но посетители старше 18 лет должны будут предъявить действующие QR-коды о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.
На тех же условиях можно проводить спортивные, зрелищные и развлекательные мероприятия.
Согласовывать их с оперштабом нужно как минимум за 30 дней.
Гостиницы и хостелы могут работать при условии, что их номерной фонд заполнен не более чем на 50 процентов. Полная заполняемость возможна, если все сотрудники привиты против коронавируса, кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания.
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Посетители кафе и ресторанов, спортзалов, бассейнов, аквапарков, ТРЦ и непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 квадратных метров должны будут предъявлять действующий QR-код о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19.
Для невакцинированных и не переболевших жителей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции. Им нельзя покидать дома, кроме тех случаев, когда нужно обратиться за экстренной медицинской помощью, или если существует угроза жизни и здоровью. Однако эти граждане могут посетить пункт вакцинации, ближайший магазин и учреждения по оказанию услуг. Гулять, выносить мусор и выгуливать животных можно не далее чем в ста метрах от места проживания.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика Татарстан (Татарстан)Здоровье - Общество
 
 
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