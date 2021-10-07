https://ria.ru/20211007/sud-1753527116.html

Суд продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе

Суд продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе - РИА Новости, 07.10.2021

Суд продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе

Басманный суд Москвы до 11 января продлил срока ареста Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:41

2021-10-07T15:41

2021-10-07T15:41

происшествия

москва

стрельба в школе в казани

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 11 января продлил срока ареста Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Галявиеву меры пресечения до 11 января 2022 года", - сказала она.Галявиева в июне перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20211007/perm-1753482034.html

москва

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2021

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происшествия, москва, стрельба в школе в казани