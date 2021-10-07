https://ria.ru/20211007/starkova-1753344700.html
Анна Старкова
Анна Старкова - РИА Новости, 07.10.2021
Анна Старкова
Сама я вакцинировалась как только у меня пропали антитела после перенесенного вируса. Но вот муж начитался много странных интересных статей про вред вакцинации... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:47
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Сама я вакцинировалась как только у меня пропали антитела после перенесенного вируса. Но вот муж начитался много странных интересных статей про вред вакцинации и долго не соглашался пойти на этот шаг. В итоге я рассказала мужу про свой опыт, что у меня не было последствий, и более того, я была в компании, где на следующий день двоих моих друзей увезли в больницу с коронавирусом, мы обнимались и целовались, а я не заболела. И это убедило не только моего супруга, но и моих родителей пойти и сделать вакцину. Теперь у нас привита вся семья, и я страшно этому рада.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сама я вакцинировалась как только у меня пропали антитела после перенесенного вируса. Но вот муж начитался много странных интересных статей про вред вакцинации и долго не соглашался пойти на этот шаг. В итоге я рассказала мужу про свой опыт, что у меня не было последствий, и более того, я была в компании, где на следующий день двоих моих друзей увезли в больницу с коронавирусом, мы обнимались и целовались, а я не заболела. И это убедило не только моего супруга, но и моих родителей пойти и сделать вакцину. Теперь у нас привита вся семья, и я страшно этому рада.