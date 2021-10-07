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Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения - РИА Новости, 07.10.2021
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения
Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом, сообщили в ВМС США. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:30
2021-10-07T22:30
2021-10-07T23:46
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом, сообщили в ВМС США.Там уточнили, что инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой.В ВМС заверили, что корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Там также подчеркнули, что жизням членов экипажа ничего не угрожает.При этом ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении не менее 11 моряков получили легкие и средние травмы.Субмарина сигналов бедствия не подавала, сейчас она идет в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в пятницу.
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в мире, сша
22:30 07.10.2021 (обновлено: 23:46 07.10.2021)
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения
Атомная подлодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости.
Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом, сообщили в ВМС США
.
Там уточнили, что инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой.
В ВМС заверили, что корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Там также подчеркнули, что жизням членов экипажа ничего не угрожает.
При этом ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении не менее 11 моряков получили легкие и средние травмы.
Субмарина сигналов бедствия не подавала, сейчас она идет в сторону базы на Гуаме
и должна туда прибыть в пятницу.