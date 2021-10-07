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Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения - РИА Новости, 07.10.2021

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом во время погружения

Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом, сообщили в ВМС США. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:30

2021-10-07T22:30

2021-10-07T23:46

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом, сообщили в ВМС США.Там уточнили, что инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой.В ВМС заверили, что корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Там также подчеркнули, что жизням членов экипажа ничего не угрожает.При этом ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении не менее 11 моряков получили легкие и средние травмы.Субмарина сигналов бедствия не подавала, сейчас она идет в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в пятницу.

https://ria.ru/20210421/podlodki-1729306986.html

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в мире, сша