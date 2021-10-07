https://ria.ru/20211007/sputnikv-1753484385.html

В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V"

В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.10.2021

В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V"

Сербия произвела (первый этап производства расфасовка - ред.) 1,5 миллиона доз "Спутник V", планирует 4 миллиона доз до конца года, заявил министр по инновациям РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:29

2021-10-07T12:29

2021-10-07T12:29

распространение коронавируса

в мире

сербия

юрий борисов (вице-премьер)

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ЗЛАТИБОР (Сербия), 7 окт - РИА Новости. Сербия произвела (первый этап производства расфасовка - ред.) 1,5 миллиона доз "Спутник V", планирует 4 миллиона доз до конца года, заявил министр по инновациям страны Ненад Попович по итогам заседания межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) России и Сербии.В заседании принял участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, который прибыл в Сербию в среду. Мероприятие проходило 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны. Сопредседателем МПК является Ненад Попович. По его данным, в заседании в четверг приняли участие 120 представителей России и 80 - Сербии.Как сообщили накануне журналистам в аппарате Борисова, ключевым направлением отношений Сербии и России традиционно остается энергетика, особое внимание неизменно уделяется обеспечению бесперебойности поставок российского природного газа в Сербию и другие страны Юго-Восточной Европы. На заседании планировалось обсудить ход реализации совместных проектов с участием крупных российских компаний, таких как ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Силовые машины", а также возможность привлечения других отечественных компаний к реновации сербских энергообъектов.Кроме того, сообщалось, что Россия рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере промышленности и транспорта, включая возможность реализации проекта строительства и модернизации внутригородской и пригородной инфраструктуры столицы Сербии "Белградские диаметры".Также планировалось обсудить проекты в сфере инноваций и высоких технологий, а также двустороннее сотрудничество в области применения новых геолокационных технологий совместно с АО "ГЛОНАСС".

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

сербия

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в мире, сербия, юрий борисов (вице-премьер), коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"