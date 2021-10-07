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В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V"
В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.10.2021
В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V"
Сербия произвела (первый этап производства расфасовка - ред.) 1,5 миллиона доз "Спутник V", планирует 4 миллиона доз до конца года, заявил министр по инновациям РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:29
2021-10-07T12:29
распространение коронавируса
в мире
сербия
юрий борисов (вице-премьер)
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ЗЛАТИБОР (Сербия), 7 окт - РИА Новости. Сербия произвела (первый этап производства расфасовка - ред.) 1,5 миллиона доз "Спутник V", планирует 4 миллиона доз до конца года, заявил министр по инновациям страны Ненад Попович по итогам заседания межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) России и Сербии.В заседании принял участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, который прибыл в Сербию в среду. Мероприятие проходило 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны. Сопредседателем МПК является Ненад Попович. По его данным, в заседании в четверг приняли участие 120 представителей России и 80 - Сербии.Как сообщили накануне журналистам в аппарате Борисова, ключевым направлением отношений Сербии и России традиционно остается энергетика, особое внимание неизменно уделяется обеспечению бесперебойности поставок российского природного газа в Сербию и другие страны Юго-Восточной Европы. На заседании планировалось обсудить ход реализации совместных проектов с участием крупных российских компаний, таких как ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Силовые машины", а также возможность привлечения других отечественных компаний к реновации сербских энергообъектов.Кроме того, сообщалось, что Россия рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере промышленности и транспорта, включая возможность реализации проекта строительства и модернизации внутригородской и пригородной инфраструктуры столицы Сербии "Белградские диаметры".Также планировалось обсудить проекты в сфере инноваций и высоких технологий, а также двустороннее сотрудничество в области применения новых геолокационных технологий совместно с АО "ГЛОНАСС".
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в мире, сербия, юрий борисов (вице-премьер), коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:29 07.10.2021
 
В Сербии рассказали о производстве вакцины "Спутник V"

Сербия планирует произвести четыре миллиона доз вакцины "Спутник V" до конца года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЗЛАТИБОР (Сербия), 7 окт - РИА Новости. Сербия произвела (первый этап производства расфасовка - ред.) 1,5 миллиона доз "Спутник V", планирует 4 миллиона доз до конца года, заявил министр по инновациям страны Ненад Попович по итогам заседания межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) России и Сербии.
В заседании принял участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, который прибыл в Сербию в среду. Мероприятие проходило 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны. Сопредседателем МПК является Ненад Попович. По его данным, в заседании в четверг приняли участие 120 представителей России и 80 - Сербии.
"Наши президенты Владимир Путин и Александр Вучич договорились, и в Сербии началось производство вакцины "Спутник V". И мы уже произвели 1,5 миллиона доз вакцин, а до конца этого года будет произведено 4 миллиона доз", - заявил Попович.
Как сообщили накануне журналистам в аппарате Борисова, ключевым направлением отношений Сербии и России традиционно остается энергетика, особое внимание неизменно уделяется обеспечению бесперебойности поставок российского природного газа в Сербию и другие страны Юго-Восточной Европы. На заседании планировалось обсудить ход реализации совместных проектов с участием крупных российских компаний, таких как ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Силовые машины", а также возможность привлечения других отечественных компаний к реновации сербских энергообъектов.
Кроме того, сообщалось, что Россия рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере промышленности и транспорта, включая возможность реализации проекта строительства и модернизации внутригородской и пригородной инфраструктуры столицы Сербии "Белградские диаметры".
Также планировалось обсудить проекты в сфере инноваций и высоких технологий, а также двустороннее сотрудничество в области применения новых геолокационных технологий совместно с АО "ГЛОНАСС".
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1 июля, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаВ миреСербияЮрий Борисов (вице-премьер)Коронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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