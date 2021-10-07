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Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом

Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом - РИА Новости, 07.10.2021

Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом

Производство российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" составит более 100 миллионов доз в октябре, к ноябрю более 50% объема выпуска... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:36

2021-10-07T16:36

2021-10-07T17:00

российский фонд прямых инвестиций

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распространение коронавируса

в мире

вакцинация

здоровье - общество

кирилл дмитриев

коронавирусы

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Производство российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" составит более 100 миллионов доз в октябре, к ноябрю более 50% объема выпуска этих вакцин будет приходиться на иностранные площадки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы наращиваем существенно производство. ... Мы будем производить более 100 миллионов доз, включая "Спутник Лайт", в октябре. Мы будем увеличивать производство в ноябре, и к ноябрю более 50% "Спутника V" и "Спутника Лайт" будет производиться за пределами России", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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