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Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом
Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом - РИА Новости, 07.10.2021
Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом
Производство российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" составит более 100 миллионов доз в октябре, к ноябрю более 50% объема выпуска... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:36
2021-10-07T16:36
2021-10-07T17:00
российский фонд прямых инвестиций
россия
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
здоровье - общество
кирилл дмитриев
коронавирусы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Производство российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" составит более 100 миллионов доз в октябре, к ноябрю более 50% объема выпуска этих вакцин будет приходиться на иностранные площадки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы наращиваем существенно производство. ... Мы будем производить более 100 миллионов доз, включая "Спутник Лайт", в октябре. Мы будем увеличивать производство в ноябре, и к ноябрю более 50% "Спутника V" и "Спутника Лайт" будет производиться за пределами России", - сказал Дмитриев на конференции Bloomberg Invest Global.
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16:36 07.10.2021 (обновлено: 17:00 07.10.2021)
Глава РФПИ рассказал о производстве российских вакцин за рубежом
Дмитриев: в ноябре более 50% "Спутника V" и "Спутника Лайт" будет производиться за рубежом