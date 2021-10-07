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В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых
В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых - РИА Новости, 07.10.2021
В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых
Нежелательные реакции на вакцину "Спутник V" у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у более молодых, заявила руководитель лаборатории... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:25
2021-10-07T16:25
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нежелательные реакции на вакцину "Спутник V" у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у более молодых, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова.Она отметила, что вакцина "Спутник V" хорошо переносится, за время исследования серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией не было.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
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здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
16:25 07.10.2021
 
В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых

Должикова: нежелательные реакции на "Спутник V" у пожилых встречаются реже, чем у молодых

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нежелательные реакции на вакцину "Спутник V" у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у более молодых, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова.
"Частота нежелательных явлений у добровольцев старше 60 лет практически в два раза ниже чем частота нежелательных явлений у добровольцев более молодого возраста",- сказала Должикова.
Она отметила, что вакцина "Спутник V" хорошо переносится, за время исследования серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией не было.
В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 14:19Распространение коронавируса
РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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