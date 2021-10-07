https://ria.ru/20211007/sputnik-1753536810.html

В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых

В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых - РИА Новости, 07.10.2021

В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у пожилых

Нежелательные реакции на вакцину "Спутник V" у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у более молодых, заявила руководитель лаборатории... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:25

2021-10-07T16:25

2021-10-07T16:25

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нежелательные реакции на вакцину "Спутник V" у добровольцев старше 60 лет встречаются в два раза реже, чем у более молодых, заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского НИЦЭМ имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова.Она отметила, что вакцина "Спутник V" хорошо переносится, за время исследования серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией не было.В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах.

https://ria.ru/20211007/sputnik-1753510112.html

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2021

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