https://ria.ru/20211007/sputnik-1753510112.html

РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"

РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V" - РИА Новости, 07.10.2021

РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству по изучению эффективности... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:19

2021-10-07T14:19

2021-10-07T14:19

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здоровье - общество

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству по изучению эффективности вакцин от коронавируса, включая российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", говорится в релизе фонда."Российский фонд прямых инвестиций ... приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству в проведении реальных исследований по безопасности и эффективности вакцин против коронавируса, включая "Спутник V", "Спутник Лайт" и другие", - говорится в сообщении.Среди ключевых тем исследования РФПИ указывает сравнительный анализ реальных данных о безопасности и эффективности вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других, а также анализ реальных данных о безопасности и эффективности "Спутник Лайт" в качестве бустера."Кандидатам, проводящим или планирующим начать научные исследования в вышеуказанных областях, предлагается связаться с РФПИ и описать области интересов и конкретные предложения по сотрудничеству", - сообщили в релизе.Также отмечается, что мониторинг и анализ результатов использования вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются приоритетными задачами для РФПИ как инвестора разработки и международного продвижения этих вакцин. "Фонд заинтересован в ... повышении осведомленности общественности о реальных данных о безопасности и эффективности вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других вакцин", - добавили в РФПИ."РФПИ поддерживает публикацию новых независимых исследований в ведущих медицинских журналах о результатах вакцинации с помощью "Спутник V" и "Спутник Лайт" среди населения по всему миру", - подчеркнули в фонде.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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