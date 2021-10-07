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РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"
РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V" - РИА Новости, 07.10.2021
РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству по изучению эффективности... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:19
2021-10-07T14:19
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству по изучению эффективности вакцин от коронавируса, включая российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", говорится в релизе фонда."Российский фонд прямых инвестиций ... приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству в проведении реальных исследований по безопасности и эффективности вакцин против коронавируса, включая "Спутник V", "Спутник Лайт" и другие", - говорится в сообщении.Среди ключевых тем исследования РФПИ указывает сравнительный анализ реальных данных о безопасности и эффективности вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других, а также анализ реальных данных о безопасности и эффективности "Спутник Лайт" в качестве бустера."Кандидатам, проводящим или планирующим начать научные исследования в вышеуказанных областях, предлагается связаться с РФПИ и описать области интересов и конкретные предложения по сотрудничеству", - сообщили в релизе.Также отмечается, что мониторинг и анализ результатов использования вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются приоритетными задачами для РФПИ как инвестора разработки и международного продвижения этих вакцин. "Фонд заинтересован в ... повышении осведомленности общественности о реальных данных о безопасности и эффективности вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других вакцин", - добавили в РФПИ."РФПИ поддерживает публикацию новых независимых исследований в ведущих медицинских журналах о результатах вакцинации с помощью "Спутник V" и "Спутник Лайт" среди населения по всему миру", - подчеркнули в фонде.
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в мире, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
14:19 07.10.2021
 
РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V"

РФПИ призвал независимых исследователей к изучению "Спутника V" и других вакцин

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству по изучению эффективности вакцин от коронавируса, включая российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", говорится в релизе фонда.
"Российский фонд прямых инвестиций ... приглашает независимых международных исследователей и научные институты к сотрудничеству в проведении реальных исследований по безопасности и эффективности вакцин против коронавируса, включая "Спутник V", "Спутник Лайт" и другие", - говорится в сообщении.
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"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Среди ключевых тем исследования РФПИ указывает сравнительный анализ реальных данных о безопасности и эффективности вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других, а также анализ реальных данных о безопасности и эффективности "Спутник Лайт" в качестве бустера.
"Кандидатам, проводящим или планирующим начать научные исследования в вышеуказанных областях, предлагается связаться с РФПИ и описать области интересов и конкретные предложения по сотрудничеству", - сообщили в релизе.
Также отмечается, что мониторинг и анализ результатов использования вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются приоритетными задачами для РФПИ как инвестора разработки и международного продвижения этих вакцин. "Фонд заинтересован в ... повышении осведомленности общественности о реальных данных о безопасности и эффективности вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других вакцин", - добавили в РФПИ.
"РФПИ поддерживает публикацию новых независимых исследований в ведущих медицинских журналах о результатах вакцинации с помощью "Спутник V" и "Спутник Лайт" среди населения по всему миру", - подчеркнули в фонде.
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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