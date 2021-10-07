https://ria.ru/20211007/sovbez-1753516352.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности - РИА Новости, 07.10.2021

Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности РФ. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:49

2021-10-07T14:49

2021-10-07T14:56

россия

безопасность

владимир колокольцев

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности РФ."Мы сегодня обсудим вопрос обеспечения внутренней стабильности и безопасности России", - сказал Путин и передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву для доклада.

россия

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2021

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россия, безопасность, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)