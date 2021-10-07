https://ria.ru/20211007/sovbez-1753516352.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности - РИА Новости, 07.10.2021
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности РФ. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:49
2021-10-07T14:49
2021-10-07T14:56
россия
безопасность
владимир колокольцев
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности РФ."Мы сегодня обсудим вопрос обеспечения внутренней стабильности и безопасности России", - сказал Путин и передал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву для доклада.
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россия, безопасность, владимир колокольцев, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:49 07.10.2021 (обновлено: 14:56 07.10.2021)
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы безопасности
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы внутренней стабильности и безопасности