https://ria.ru/20211007/solomatina-1753451836.html

Олеся Соломатина

Олеся Соломатина - РИА Новости, 07.10.2021

Олеся Соломатина

Моя мама живет в Новосибирске, ей почти 80 лет и все время, с начала пандемии, она проводила дома, практически не выходя, т.к. боялась заразиться. Волонтеры... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T12:01

сохрани друга

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Моя мама живет в Новосибирске, ей почти 80 лет и все время, с начала пандемии, она проводила дома, практически не выходя, т.к. боялась заразиться. Волонтеры привозили продукты, от прогулок и даже от посещения врачей пришлось отказаться. Когда стартовала вакцинация, она опасалась ставить прививку из-за возможных побочных эффектов в ее возрасте. Я же была одной из первых - вакцинировалась еще в декабре 2020. Моя вакцинация прошла идеально и, пообщавшись с врачами, посоветовавшись с ними по вопросам прививки пожилых людей, я поняла, что вакцинация от Covid19 для людей маминого возраста просто необходима - ведь они в группе риска. Я нашла несколько статей, посоветовала маме их прочитать и смогла убедить ее поставить прививку. Мама преодолела и страх, и те проблемы, которые были вначале в регионах – были сложности с поставками вакцины и в Новосибирске. Вакцинация для мамы прошла прекрасно, никаких побочек и проблем. После она смогла посещать врачей, гулять и делать покупки самостоятельно, конечно в маске, но уже без страха заразиться с серьезными последствиями. Сейчас она сделала ревакцинацию и планирует прилететь к нам в Москву. Мы с дочкой и домашней ящерицей Бубой ждем маму в гости!

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60