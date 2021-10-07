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В Амурской области выпал первый снег
В Амурской области выпал первый снег - РИА Новости, 07.10.2021
В Амурской области выпал первый снег
Первый снег выпал в нескольких районах Амурской области, жители наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, городов Свободный и Шимановск делятся... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:30
2021-10-07T11:52
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в нескольких районах Амурской области, жители наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, городов Свободный и Шимановск делятся снимками в социальных сетях."Вот он, ребята, наш первый! Такой неожиданный по времени и по своему изобилию!" - сообщается под снимками заснеженных пейзажей в Instagram-аккаунте ЗАТО Циолковский.В областном центре Благовещенске, как передает корреспондент РИА Новости, сегодня около 10 градусов тепла, пасмурно, прошел дождь.Амурский гидрометцентр сообщает, что в пятницу в регионе ожидаются осадки."В пятницу наша область вновь окажется в поле антициклона. Ночью осадки от небольших до умеренных (дождь, мокрый снег, снег), снег ожидается преимущественно над восточными районами, по северным и центральным районам местами гололедные явления", - сообщает Амурский гидрометцентр в своем Instagram-аккаунте.Специалисты также предупреждают о мощном юго-западном циклоне 9-10 октября. Девятого октября ожидается резкое падение атмосферного давления, на юге области днём, по прогнозу, будет 15-18 градусов тепла."10 октября при прохождении центра циклона местами ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные осадки (30-35 мм за сутки) – на юге в виде дождя, на севере и в центральных районах с мокрым снегом. Велика вероятность гололедных явлений… Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15-18 м/с. С заносом холодной воздушной массы понижение температурного фона на 4-6 градусов", - сообщает Амурский гидрометцентр.
https://ria.ru/20210929/sud-1752297890.html
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амурская область
08:30 07.10.2021 (обновлено: 11:52 07.10.2021)
 
В Амурской области выпал первый снег

В нескольких районах Амурской области выпал первый снег

© РИА Новости / Александр КряжевПервый снег
Первый снег - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в нескольких районах Амурской области, жители наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, городов Свободный и Шимановск делятся снимками в социальных сетях.
"Вот он, ребята, наш первый! Такой неожиданный по времени и по своему изобилию!" - сообщается под снимками заснеженных пейзажей в Instagram-аккаунте ЗАТО Циолковский.
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В областном центре Благовещенске, как передает корреспондент РИА Новости, сегодня около 10 градусов тепла, пасмурно, прошел дождь.
Амурский гидрометцентр сообщает, что в пятницу в регионе ожидаются осадки.
"В пятницу наша область вновь окажется в поле антициклона. Ночью осадки от небольших до умеренных (дождь, мокрый снег, снег), снег ожидается преимущественно над восточными районами, по северным и центральным районам местами гололедные явления", - сообщает Амурский гидрометцентр в своем Instagram-аккаунте.
Специалисты также предупреждают о мощном юго-западном циклоне 9-10 октября. Девятого октября ожидается резкое падение атмосферного давления, на юге области днём, по прогнозу, будет 15-18 градусов тепла.
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"10 октября при прохождении центра циклона местами ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные осадки (30-35 мм за сутки) – на юге в виде дождя, на севере и в центральных районах с мокрым снегом. Велика вероятность гололедных явлений… Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15-18 м/с. С заносом холодной воздушной массы понижение температурного фона на 4-6 градусов", - сообщает Амурский гидрометцентр.
 
Амурская область
 
 
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