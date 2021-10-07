https://ria.ru/20211007/sneg-1753448659.html

В Амурской области выпал первый снег

В Амурской области выпал первый снег - РИА Новости, 07.10.2021

В Амурской области выпал первый снег

Первый снег выпал в нескольких районах Амурской области, жители наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, городов Свободный и Шимановск делятся... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:30

2021-10-07T08:30

2021-10-07T11:52

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Первый снег выпал в нескольких районах Амурской области, жители наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, городов Свободный и Шимановск делятся снимками в социальных сетях."Вот он, ребята, наш первый! Такой неожиданный по времени и по своему изобилию!" - сообщается под снимками заснеженных пейзажей в Instagram-аккаунте ЗАТО Циолковский.В областном центре Благовещенске, как передает корреспондент РИА Новости, сегодня около 10 градусов тепла, пасмурно, прошел дождь.Амурский гидрометцентр сообщает, что в пятницу в регионе ожидаются осадки."В пятницу наша область вновь окажется в поле антициклона. Ночью осадки от небольших до умеренных (дождь, мокрый снег, снег), снег ожидается преимущественно над восточными районами, по северным и центральным районам местами гололедные явления", - сообщает Амурский гидрометцентр в своем Instagram-аккаунте.Специалисты также предупреждают о мощном юго-западном циклоне 9-10 октября. Девятого октября ожидается резкое падение атмосферного давления, на юге области днём, по прогнозу, будет 15-18 градусов тепла."10 октября при прохождении центра циклона местами ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильные осадки (30-35 мм за сутки) – на юге в виде дождя, на севере и в центральных районах с мокрым снегом. Велика вероятность гололедных явлений… Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15-18 м/с. С заносом холодной воздушной массы понижение температурного фона на 4-6 градусов", - сообщает Амурский гидрометцентр.

https://ria.ru/20210929/sud-1752297890.html

https://ria.ru/20211006/gololed-1753274828.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область