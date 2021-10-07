https://ria.ru/20211007/smert-1753520197.html

Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава

Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава - РИА Новости, 07.10.2021

Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава

Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в "Ростех") по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:04

2021-10-07T15:04

2021-10-07T15:09

безопасность

ростех

су-27

миг-29

концерн радиоэлектронные технологии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в "Ростех") по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава умер сегодня на 81-м году жизни, сообщили журналистам в концерне.Под руководством Джанджгавы, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27."Гиви Ивлианович скончался сегодня. С ним ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Руководство и коллектив КРЭТ приносит искренние соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе КРЭТ.

https://ria.ru/20210817/konstruktor-1746039836.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, ростех, су-27, миг-29, концерн радиоэлектронные технологии