https://ria.ru/20211007/smert-1753520197.html
Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава
Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава - РИА Новости, 07.10.2021
Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава
Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в "Ростех") по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:04
2021-10-07T15:04
2021-10-07T15:09
безопасность
ростех
су-27
миг-29
концерн радиоэлектронные технологии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в "Ростех") по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава умер сегодня на 81-м году жизни, сообщили журналистам в концерне.Под руководством Джанджгавы, в частности, были разработаны прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29, аппаратура для истребителя Су-27."Гиви Ивлианович скончался сегодня. С ним ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Руководство и коллектив КРЭТ приносит искренние соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе КРЭТ.
https://ria.ru/20210817/konstruktor-1746039836.html
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безопасность, ростех, су-27, миг-29, концерн радиоэлектронные технологии
15:04 07.10.2021 (обновлено: 15:09 07.10.2021)
Умер создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава
Создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Гиви Джанджгава умер на 81-м году жизни