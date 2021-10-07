https://ria.ru/20211007/sk-1753531738.html

В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях

В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях - РИА Новости, 07.10.2021

В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях

Суд в Смоленской области арестовал местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, следует из сообщения СУСК по региону. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:05

2021-10-07T16:05

2021-10-07T16:08

происшествия

терроризм

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 7 окт - РИА Новости. Суд в Смоленской области арестовал местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, следует из сообщения СУСК по региону."В отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Смоленской области было возбуждено за "публичное оправдание терроризма".Следователи СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области задержали подозреваемого, в его жилье провели обыск.По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый в одной из социальных сетей публично распространил видеозапись, "содержащую признаки оправдания терроризма, формирования идеологии терроризма, убежденности в допустимости осуществления террористической деятельности". Он также призывал граждан материально поддержать автора видеозаписи, который осужден за совершение преступления террористического характера, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211005/sotsseti-1753176100.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)