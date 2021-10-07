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В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях
В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях - РИА Новости, 07.10.2021
В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях
Суд в Смоленской области арестовал местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, следует из сообщения СУСК по региону. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:05
2021-10-07T16:08
происшествия
терроризм
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 7 окт - РИА Новости. Суд в Смоленской области арестовал местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, следует из сообщения СУСК по региону."В отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Смоленской области было возбуждено за "публичное оправдание терроризма".Следователи СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области задержали подозреваемого, в его жилье провели обыск.По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый в одной из социальных сетей публично распространил видеозапись, "содержащую признаки оправдания терроризма, формирования идеологии терроризма, убежденности в допустимости осуществления террористической деятельности". Он также призывал граждан материально поддержать автора видеозаписи, который осужден за совершение преступления террористического характера, говорится в сообщении.
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происшествия, терроризм, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:05 07.10.2021 (обновлено: 16:08 07.10.2021)
 
В Смоленске арестовали мужчину за оправдание терроризма в соцсетях

Смоленский суд арестовал мужчину за публичное оправдание терроризма в соцсетях

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БРЯНСК, 7 окт - РИА Новости. Суд в Смоленской области арестовал местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, следует из сообщения СУСК по региону.
"В отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Смоленской области было возбуждено за "публичное оправдание терроризма".
Следователи СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области задержали подозреваемого, в его жилье провели обыск.
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По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый в одной из социальных сетей публично распространил видеозапись, "содержащую признаки оправдания терроризма, формирования идеологии терроризма, убежденности в допустимости осуществления террористической деятельности". Он также призывал граждан материально поддержать автора видеозаписи, который осужден за совершение преступления террористического характера, говорится в сообщении.
 
ПроисшествияТерроризмСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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