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В Сирии предупредили об инсценировке химической атаки террористами
В Сирии предупредили об инсценировке химической атаки террористами - РИА Новости, 07.10.2021
В Сирии предупредили об инсценировке химической атаки террористами
Террористы готовят инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура в Сирии, чтобы обвинить... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:35
2021-10-07T22:35
2021-10-07T23:26
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Террористы готовят инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура в Сирии, чтобы обвинить правительственные войска, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.Он отметил, что в ЦПВС на протяжении месяца из разных источников поступала информация о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* провокации с использованием отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации."По имеющейся информации, террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Кулить на брифинге.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия, россия
22:35 07.10.2021 (обновлено: 23:26 07.10.2021)
В Сирии предупредили об инсценировке химической атаки террористами
ЦПВС: террористы готовят инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в Сирии