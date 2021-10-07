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Эксперты ожидают подорожания сигарет до конца года
Эксперты ожидают подорожания сигарет до конца года - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперты ожидают подорожания сигарет до конца года
До конца года сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей, рассказали РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:19
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экономика
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москва
сигареты
цены
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. До конца года сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей, рассказали РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.К такому выводу они пришли, проанализировав динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.За это время сигареты уже выросли в цене: в среднем пачка подорожала на 12,4 процента — сейчас она стоит 135,8 рубля, тогда как в прошлом году обходилась в 120,8 рубля. По мнению аналитиков, это связано прежде всего c повышением с 1 января акцизов на табак и табачные изделия.Стоимость стиков при этом не изменилась — 155 рублей за пачку. Как полагают аналитики, до конца года она, скорее всего, вырастет не более чем на пять-семь процентов.
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экономика, общество, москва, сигареты, цены
03:19 07.10.2021 (обновлено: 10:33 07.10.2021)
 
Эксперты ожидают подорожания сигарет до конца года

Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru ожидают рост стоимости сигарет до конца года

© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. До конца года сигареты могут подорожать в среднем до 140-145 рублей, рассказали РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.
К такому выводу они пришли, проанализировав динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
За это время сигареты уже выросли в цене: в среднем пачка подорожала на 12,4 процента — сейчас она стоит 135,8 рубля, тогда как в прошлом году обходилась в 120,8 рубля. По мнению аналитиков, это связано прежде всего c повышением с 1 января акцизов на табак и табачные изделия.
Стоимость стиков при этом не изменилась — 155 рублей за пачку. Как полагают аналитики, до конца года она, скорее всего, вырастет не более чем на пять-семь процентов.
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