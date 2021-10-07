https://ria.ru/20211007/shtrafy-1753539425.html

Приставы будут взыскивать 26 миллионов рублей штрафов с Facebook

Приставы будут взыскивать 26 миллионов рублей штрафов с Facebook - РИА Новости, 07.10.2021

Приставы будут взыскивать 26 миллионов рублей штрафов с Facebook

Таганский суд Москвы попросил приставов взыскать с компании Facebook 26 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:38

2021-10-07T16:38

2021-10-07T16:46

происшествия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

facebook

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы попросил приставов взыскать с компании Facebook 26 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений ... в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", - сказала она.Ранее суд дал соцсети отсрочку по их выплате до 4 октября из-за технических проблем с переводом денег.Пресс-секретарь уточнила, что эти 26 миллионов назначены за неудаление противоправной информации по статье 13.41 КоАП.Комментариями ФССП и компании Facebook агентство пока не располагает.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20211006/facebook-1753375529.html

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750355390.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), facebook