https://ria.ru/20211007/shiny-1753439333.html

Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю

Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю - РИА Новости, 07.10.2021

Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю

Рекомендуется менять сезонную резину при среднесуточной температуре плюс четыре градуса, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:15

2021-10-07T02:15

2021-10-07T02:15

общество

авто

россия

fresh auto

максим рязанов

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рекомендуется менять сезонную резину при среднесуточной температуре плюс четыре градуса, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По Правилам дорожного движения летние покрышки нужно заменить на зимние не позже первого декабря. В регионах дату устанавливают в зависимости от погодных условий, уточнил собеседник агентства.При этом Рязанов предупредилт, что если толщина протектора менее четырех миллиметров, или истек срок годности резины, то нужно покупать новые шины. Он посоветовал "липучку" для мягкой зимы и шипованную резину для суровой зимы за городом.

https://ria.ru/20210913/avtomat-1749868669.html

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2021

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общество, авто, россия, fresh auto, максим рязанов