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О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал
О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал - РИА Новости, 07.10.2021
О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал
Об одной из самых известных российских панк-групп "Король и Шут", а также ее погибшем лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе создадут сериал, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:49
2021-10-07T18:49
2021-10-07T18:49
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король и шут
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алексей горшенев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Об одной из самых известных российских панк-групп "Король и Шут", а также ее погибшем лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе создадут сериал, сообщили в пресс-службе видеосервиса КиноПоиск. В новом проекте расскажут о становлении коллектива и проблемах, которые были у музыкантов на пути к успеху. Одним из продюсеров предстоящего сериала будет вокалист, автор текстов и музыки группы "Король и Шут" Андрей "Князь" Князев, а также Игорь "Панкер" Гудков, создавший три фильма-концерта "КиШа" ("Праздник Скоморох", "Ели мясо мужики" и "На краю"). Сценарием занимается Дмитрий Лемешев ("Контакт", "Околофутбола"). Режиссером выбрали Рустама Мосафира, известного по работе над фильмом "Шаман", а также комедийным сериалом "Гусар". "Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом", — приводят слова музыканта Андрея Князева в пресс-службе.Родственники Михаила Горшенева, которого не стало в июле 2013 года, — вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенев, дали согласие на съемки сериала. Сейчас создатели проекта проводят кастинг актеров. Премьера сериала, который эксклюзивно покажут на КиноПоиске, запланирована на 2022 год.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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король и шут, новости культуры, кино и сериалы, музыка, алексей горшенев, кинопоиск
О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал
КиноПоиск создаст сериал о российской панк-группе "Король и Шут"
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Об одной из самых известных российских панк-групп "Король и Шут", а также ее погибшем лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе создадут сериал, сообщили в пресс-службе видеосервиса КиноПоиск.
В новом проекте расскажут о становлении коллектива и проблемах, которые были у музыкантов на пути к успеху.
"Король и Шут" это не просто группа — это эпоха. Эпоха сложная и драматичная, эпоха перемен и первой свободы, поражений и разочарований. До сих пор творчество "КиШ" находит отклик у людей, мы точно знаем это по нашей аудитории. Мы хотим показать историю людей, полную эмоций и событий", — говорит шоураннер Дмитрий Нелидов.
Одним из продюсеров предстоящего сериала будет вокалист, автор текстов и музыки группы "Король и Шут" Андрей "Князь" Князев, а также Игорь "Панкер" Гудков, создавший три фильма-концерта "КиШа" ("Праздник Скоморох", "Ели мясо мужики" и "На краю").
"На мой взгляд, в истории русской рок-музыки после Цоя нет более яркой группы, чем "Король и Шут". Их творческий путь насыщен событиями и интересными историями, без которых невозможно снять хорошее кино, — говорит Гудков. — Я фанат группы "Король и Шут". Мне повезло, что я смог подружиться и сотрудничать с группой в разные периоды их существования".
Сценарием занимается Дмитрий Лемешев ("Контакт", "Околофутбола"). Режиссером выбрали Рустама Мосафира, известного по работе над фильмом "Шаман", а также комедийным сериалом "Гусар".
"Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом", — приводят слова музыканта Андрея Князева в пресс-службе.
Родственники Михаила Горшенева, которого не стало в июле 2013 года, — вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенев, дали согласие на съемки сериала.
Сейчас создатели проекта проводят кастинг актеров. Премьера сериала, который эксклюзивно покажут на КиноПоиске, запланирована на 2022 год.