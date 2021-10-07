https://ria.ru/20211007/serial-1753536473.html

О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал

О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал - РИА Новости, 07.10.2021

О рок-группе "Король и Шут" снимут сериал

Об одной из самых известных российских панк-групп "Король и Шут", а также ее погибшем лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе создадут сериал, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:49

2021-10-07T18:49

2021-10-07T18:49

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Об одной из самых известных российских панк-групп "Король и Шут", а также ее погибшем лидере Михаиле "Горшке" Горшеневе создадут сериал, сообщили в пресс-службе видеосервиса КиноПоиск. В новом проекте расскажут о становлении коллектива и проблемах, которые были у музыкантов на пути к успеху. Одним из продюсеров предстоящего сериала будет вокалист, автор текстов и музыки группы "Король и Шут" Андрей "Князь" Князев, а также Игорь "Панкер" Гудков, создавший три фильма-концерта "КиШа" ("Праздник Скоморох", "Ели мясо мужики" и "На краю"). Сценарием занимается Дмитрий Лемешев ("Контакт", "Околофутбола"). Режиссером выбрали Рустама Мосафира, известного по работе над фильмом "Шаман", а также комедийным сериалом "Гусар". "Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут". Это очень непростое дело и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом", — приводят слова музыканта Андрея Князева в пресс-службе.Родственники Михаила Горшенева, которого не стало в июле 2013 года, — вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенев, дали согласие на съемки сериала. Сейчас создатели проекта проводят кастинг актеров. Премьера сериала, который эксклюзивно покажут на КиноПоиске, запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210129/rybak-1595005717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

король и шут, новости культуры, кино и сериалы, музыка, алексей горшенев, кинопоиск