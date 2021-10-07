https://ria.ru/20211007/serial-1753330694.html

Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ

Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2021

Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ

Создатели сериала "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 17 сентября на Netflix, согласились отредактировать сцены с реальным номером телефона после... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T07:24

2021-10-07T07:24

2021-10-07T07:24

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Создатели сериала "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 17 сентября на Netflix, согласились отредактировать сцены с реальным номером телефона после поступивших жалоб, сообщает Korea Times. Ранее житель Кореи, который решил не называть свое имя, пожаловался на то, что его засыпали сообщениями и телефонными звонкам после того, как зрители заметили его номер в нескольких сценах. Например, цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.По информации издания, от такого "спама" пострадали и некоторые другие лица с похожими номерами.В ответ на жалобу представитель Netflix подтвердил, что создатели шоу отредактируют эти эпизоды.В сериале "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.

https://ria.ru/20211006/serial-1753226567.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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