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Культура
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Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ
Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2021
Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ
Создатели сериала "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 17 сентября на Netflix, согласились отредактировать сцены с реальным номером телефона после... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T07:24
2021-10-07T07:24
культура
netflix
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кино и сериалы
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Создатели сериала "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 17 сентября на Netflix, согласились отредактировать сцены с реальным номером телефона после поступивших жалоб, сообщает Korea Times. Ранее житель Кореи, который решил не называть свое имя, пожаловался на то, что его засыпали сообщениями и телефонными звонкам после того, как зрители заметили его номер в нескольких сценах. Например, цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.По информации издания, от такого "спама" пострадали и некоторые другие лица с похожими номерами.В ответ на жалобу представитель Netflix подтвердил, что создатели шоу отредактируют эти эпизоды.В сериале "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
07:24 07.10.2021
 
Netflix придется переделать несколько сцен в "Игре в кальмара", пишут СМИ

Сервис Netflix отредактирует сцену с номером телефона в сериале "Игра в кальмара"

© NetflixКадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Создатели сериала "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 17 сентября на Netflix, согласились отредактировать сцены с реальным номером телефона после поступивших жалоб, сообщает Korea Times.
Ранее житель Кореи, который решил не называть свое имя, пожаловался на то, что его засыпали сообщениями и телефонными звонкам после того, как зрители заметили его номер в нескольких сценах.
Например, цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.
"Дошло до того, что люди пишут и звонят днем ​​и ночью из-за своего любопытства. Даже телефон стал быстрее разряжаться, — рассказывал мужчина.
По информации издания, от такого "спама" пострадали и некоторые другие лица с похожими номерами.
В ответ на жалобу представитель Netflix подтвердил, что создатели шоу отредактируют эти эпизоды.
"Вместе с производственной компанией Siren Pictures мы работаем над решением этого вопроса", — отметил он.
В сериале "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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