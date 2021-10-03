Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211003/serial-1752717163.html
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара" - РИА Новости, 03.10.2021
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"
Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T02:43
2021-10-03T02:43
культура
netflix
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751952401_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_302c6d3c4e280484c60158c6a2e79e01.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в кальмара", сообщает Independent. По информации издания, зрители заметили номер в первой серии. Цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.Теперь, по словам реального владельца телефонного номера (решил не называть свое имя), он получает "бесконечные" звонки и текстовые сообщения от поклонников сериала.Пострадавший сообщил, что не хотел бы менять номер, так как он использует его для бизнеса в течение последних десяти лет. Житель Кореи также утверждает, что от постоянных звонков мучается и его жена. У нее тот же номер, за исключением последней цифры. Netflix сейчас ведет переговоры с владельцем номера, чтобы решить эту проблему. Премьера сериала "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, состоялась на стриминговом сервисе 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на платформе. В девяти эпизодах проекта, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.
https://ria.ru/20210927/series-1751952726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751952401_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a4514a7a2e29c5c3d6ea270d0fc95106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
netflix, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни
02:43 03.10.2021
 
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"

Жителю Кореи позвонили тысячи раз после того, как его номер появился в "Игре в кальмара"

© NetflixКадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в кальмара", сообщает Independent.
По информации издания, зрители заметили номер в первой серии. Цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.
Теперь, по словам реального владельца телефонного номера (решил не называть свое имя), он получает "бесконечные" звонки и текстовые сообщения от поклонников сериала.

"Дошло до того, что люди пишут и звонят днем ​​и ночью из-за своего любопытства. Даже телефон стал быстрее разряжаться, — пожаловался мужчина. — Сначала я не знал, почему это происходит. Но потом друг сказал, что мой номер появился в "Игре в кальмара".

Пострадавший сообщил, что не хотел бы менять номер, так как он использует его для бизнеса в течение последних десяти лет. Житель Кореи также утверждает, что от постоянных звонков мучается и его жена. У нее тот же номер, за исключением последней цифры.
Netflix сейчас ведет переговоры с владельцем номера, чтобы решить эту проблему.
Премьера сериала "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, состоялась на стриминговом сервисе 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на платформе.
В девяти эпизодах проекта, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.
Кадр из сериала Игра в кальмара
27 сентября, 14:55Культура
Южнокорейский сериал впервые возглавил рейтинг лучших шоу на Netflix
 
КультураNetflixНовости культурыКино и сериалыСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния