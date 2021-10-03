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Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара" - РИА Новости, 03.10.2021
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"
Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T02:43
2021-10-03T02:43
2021-10-03T02:43
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в кальмара", сообщает Independent. По информации издания, зрители заметили номер в первой серии. Цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.Теперь, по словам реального владельца телефонного номера (решил не называть свое имя), он получает "бесконечные" звонки и текстовые сообщения от поклонников сериала.Пострадавший сообщил, что не хотел бы менять номер, так как он использует его для бизнеса в течение последних десяти лет. Житель Кореи также утверждает, что от постоянных звонков мучается и его жена. У нее тот же номер, за исключением последней цифры. Netflix сейчас ведет переговоры с владельцем номера, чтобы решить эту проблему. Премьера сериала "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, состоялась на стриминговом сервисе 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на платформе. В девяти эпизодах проекта, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"
Жителю Кореи позвонили тысячи раз после того, как его номер появился в "Игре в кальмара"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в кальмара", сообщает
Independent.
По информации издания, зрители заметили номер в первой серии. Цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.
Теперь, по словам реального владельца телефонного номера (решил не называть свое имя), он получает "бесконечные" звонки и текстовые сообщения от поклонников сериала.
"Дошло до того, что люди пишут и звонят днем и ночью из-за своего любопытства. Даже телефон стал быстрее разряжаться, — пожаловался мужчина. — Сначала я не знал, почему это происходит. Но потом друг сказал, что мой номер появился в "Игре в кальмара".
Пострадавший сообщил, что не хотел бы менять номер, так как он использует его для бизнеса в течение последних десяти лет. Житель Кореи также утверждает, что от постоянных звонков мучается и его жена. У нее тот же номер, за исключением последней цифры.
Netflix сейчас ведет переговоры с владельцем номера, чтобы решить эту проблему.
Премьера сериала "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, состоялась на стриминговом сервисе 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на платформе.
В девяти эпизодах проекта, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.