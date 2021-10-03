https://ria.ru/20211003/serial-1752717163.html

Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"

Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара" - РИА Новости, 03.10.2021

Жителю Кореи позвонили тысячи раз после сериала "Игра в кальмара"

Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T02:43

2021-10-03T02:43

2021-10-03T02:43

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Житель Кореи получил несколько тысяч звонков после того, как его реальный номер показали в одном из самых успешных сериалов Netflix за последнее время "Игра в кальмара", сообщает Independent. По информации издания, зрители заметили номер в первой серии. Цифры появляются в эпизоде, когда персонажу Сон Ки Хун, он же "№ 456" (сыграл Ли Джон Джэ), таинственный человек в черном костюме передает визитную карточку на станции метро.Теперь, по словам реального владельца телефонного номера (решил не называть свое имя), он получает "бесконечные" звонки и текстовые сообщения от поклонников сериала.Пострадавший сообщил, что не хотел бы менять номер, так как он использует его для бизнеса в течение последних десяти лет. Житель Кореи также утверждает, что от постоянных звонков мучается и его жена. У нее тот же номер, за исключением последней цифры. Netflix сейчас ведет переговоры с владельцем номера, чтобы решить эту проблему. Премьера сериала "Игра в кальмара", созданного режиссером Хван Дон-хё, состоялась на стриминговом сервисе 17 сентября. За первые несколько дней он стал самым популярным шоу на платформе. В девяти эпизодах проекта, рассказывают о группе людей, погрязших в долгах. Ради этого они соглашаются поучаствовать в детских играх, чтобы побороться за огромный денежный приз в 40 миллионов долларов. Но когда персонажи оказываются на арене, то узнают, что в случае проигрыша их убьют. Начинаются суровые соревнования на выживание.

https://ria.ru/20210927/series-1751952726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни