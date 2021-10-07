https://ria.ru/20211007/sbu-1753600485.html

На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг

На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг - РИА Новости, 07.10.2021

На Украине потребовали запретить въезд Басте, Елке и Ирине Круг

Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" призвала Службу безопасности Украины рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T23:54

2021-10-07T23:54

2021-10-07T23:56

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киев

служба безопасности украины

министерство культуры украины

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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" призвала Службу безопасности Украины рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве, сообщается на сайте организации."Крымскотатарский ресурсный центр обратился к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с письмом, в котором призвал рассмотреть возможность запрета въезда на Украину для российских артистов Василия Вакуленко (Баста), Ирины Воробьевой (Круг) и Елизаветы Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве. Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированый Крым, где выступали с концертами. Ёлка хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей", - говорится в сообщении.Организация попросила СБУ проверить информацию о посещении артистами полуострова. "Просим вас проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении них. КРЦ также предложил рассмотреть вопрос применения ограничительных мер по Василию Вакуленко (Баста), в частности, повторно запретить въезд на территорию Украины. Поскольку последние его визиты на Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс", - говорится в письме.Басте запретили на три года въезд на Украину в 2017 году. Минкульт Украины в сентябре 2020 года исключил его из "черного списка".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20210617/sud-1737431476.html

https://ria.ru/20210405/ugroza-1604301412.html

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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, министерство культуры украины