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В Spotify произошел масштабный сбой
В Spotify произошел масштабный сбой - РИА Новости, 07.10.2021
В Spotify произошел масштабный сбой
Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:36
2021-10-07T18:36
2021-10-07T18:38
технологии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 17.50 мск. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает от пользователей из США, Великобритании, Германии, Италии, Испании. Наблюдаются сбои и в России.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу приложения Spotify, также есть проблемы с поиском, входом на вебсайт и в учетную запись.Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 356 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 70 миллионов музыкальных треков.
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технологии, испания, сша, россия
18:36 07.10.2021 (обновлено: 18:38 07.10.2021)
В Spotify произошел масштабный сбой
Пользователи Spotify сообщили о сбоях в работе сервиса