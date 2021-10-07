https://ria.ru/20211007/sboy-1753567213.html

В Spotify произошел масштабный сбой

В Spotify произошел масштабный сбой - РИА Новости, 07.10.2021

В Spotify произошел масштабный сбой

Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:36

2021-10-07T18:36

2021-10-07T18:38

технологии

испания

сша

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать примерно в 17.50 мск. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает от пользователей из США, Великобритании, Германии, Италии, Испании. Наблюдаются сбои и в России.По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу приложения Spotify, также есть проблемы с поиском, входом на вебсайт и в учетную запись.Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 356 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 70 миллионов музыкальных треков.

https://ria.ru/20211005/instagram-1753243197.html

испания

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, испания, сша, россия