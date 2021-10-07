https://ria.ru/20211007/saratov-1753600036.html
Адвокат рассказала о новых жалобах заключенных на пытки в Саратове
Адвокат рассказала о новых жалобах заключенных на пытки в Саратове - РИА Новости, 07.10.2021
Адвокат рассказала о новых жалобах заключенных на пытки в Саратове
Еще 14 бывших и нынешних заключенных пожаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, сообщила РИА Новости их... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:44
2021-10-07T23:44
2021-10-07T23:47
происшествия
саратовская область
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще 14 бывших и нынешних заключенных пожаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области, сообщила РИА Новости их адвокат Снежана Мунтян.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий."На сегодняшний день у меня в производстве есть материалы по 14 потенциальным потерпевшим, то есть они мне рассказали о том, что с ними происходило на территории ОТБ, когда они здесь были, лечились. Сейчас я готовлю документы. Но в связи с тем, что сейчас такой ажиотаж вокруг этих дел, вокруг этого учреждения происходит, я немножко не успеваю подготовить материалы для того, чтобы сдать заявления в СК, сообщить о совершенных преступлениях. Надеюсь, в ближайшее время я это обязательно сделаю", - сказала Мунтян.Она уточнила, что основная масса обратившихся к ней уже вышли на свободу, но есть и те, кто продолжает отбывать наказание."Пытки, издевательства, унижения - все по стандартной планке, все одинаково у всех на удивление. Слушаешь человека и понимаешь, что ты где-то это уже слышала, такое ощущение дежавю возникает… Сотрудники колонии своими руками ничего не делают, у них есть подручные, которые исполняли их указания, так называемые активисты (из числа заключенных - ред.)", - отметила адвокат.Мунтян пояснила, что пока не может назвать имена своих доверителей. "Пока еще не поданы официальные заявления в Следственный комитет, и они пока не дали мне согласия на разглашение этих сведений", - добавила она.Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.
https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
23:44 07.10.2021 (обновлено: 23:47 07.10.2021)
Адвокат рассказала о новых жалобах заключенных на пытки в Саратове
Адвокат Мунтян: еще 14 осужденных пожаловались на пытки в тюремной больнице в Саратове
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Еще 14 бывших и нынешних заключенных пожаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области
, сообщила РИА Новости их адвокат Снежана Мунтян.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК
возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
"На сегодняшний день у меня в производстве есть материалы по 14 потенциальным потерпевшим, то есть они мне рассказали о том, что с ними происходило на территории ОТБ, когда они здесь были, лечились. Сейчас я готовлю документы. Но в связи с тем, что сейчас такой ажиотаж вокруг этих дел, вокруг этого учреждения происходит, я немножко не успеваю подготовить материалы для того, чтобы сдать заявления в СК, сообщить о совершенных преступлениях. Надеюсь, в ближайшее время я это обязательно сделаю", - сказала Мунтян.
Она уточнила, что основная масса обратившихся к ней уже вышли на свободу, но есть и те, кто продолжает отбывать наказание.
"Пытки, издевательства, унижения - все по стандартной планке, все одинаково у всех на удивление. Слушаешь человека и понимаешь, что ты где-то это уже слышала, такое ощущение дежавю возникает… Сотрудники колонии своими руками ничего не делают, у них есть подручные, которые исполняли их указания, так называемые активисты (из числа заключенных - ред.)", - отметила адвокат.
Мунтян пояснила, что пока не может назвать имена своих доверителей. "Пока еще не поданы официальные заявления в Следственный комитет, и они пока не дали мне согласия на разглашение этих сведений", - добавила она.
Ранее в Генпрокуратуре
РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России
по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН
разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.