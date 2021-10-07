https://ria.ru/20211007/sanktsii-1753557421.html

Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций

Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций - РИА Новости, 07.10.2021

Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций

Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:47

2021-10-07T17:47

2021-10-07T18:18

белоруссия

европарламент

в мире

европа

евросоюз

александр лукашенко

совет ес

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750205041_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_041537ac83ef2e3e4cf7ef14a6a197ab.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против представителей белорусских властей, а также секторов экономики, говорится в распространенном заявлении по итогам голосования.Резолюцию поддержали 506 депутатов, против проголосовали 29, 139 – воздержались.В документе, в частности, депутаты призвали Евросовет на своем очередном заседании 21 и 22 октября согласовать общий стратегический подход к санкциям против белорусских властей, который бы включал переход от поэтапного введения ограничительных мер к более комплексному подходу. Депутаты также высказались за немедленное введение пятого пакета антибелорусских санкций, который бы включил также ответственных за миграционный кризис у границ Белоруссии с Евросоюзом."Европарламент призывает Евросовет согласовать на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима, который должен включать переход от поэтапного к более решительному подходу к ограничительным мерам в связи с системным характером репрессий и серьезными нарушениями прав человека", - говорится в резолюции.Депутаты подчеркнули необходимость "безотлагательного введения пятого пакета санкций", которые, по их мнению, должны затронуть физических и юридических лиц, причастных к применению насилия и "репрессиям", а также к миграционному кризису на границах Евросоюза."Европарламент сожалеет о том, что введенные экономические меры оказали лишь частичное воздействие на режим (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко", - указывается в документе.В это связи Европарламент призывает Совет ЕС "к дальнейшему ужесточению адресных экономических санкций, уделяя особое внимание государственным и частным компаниям, поддерживающим белорусские власти, а также ключевым секторам экономики Белоруссии, включая сталелитейную, деревообрабатывающую и химическую отрасль".Депутаты также предлагают странам Евросоюза объявить персонами нон грата на европейской территории всех сотрудников КГБ Белоруссии, не приглашать белорусских парламентариев и официальных лиц на какие-либо двусторонние или международные мероприятия, отозвать своих послов из Минска и отказаться от аккредитации белорусских дипломатов в ЕС.Пленарная сессия Европарламента проходит в Страсбурге. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, а также целых секторов экономики, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

https://ria.ru/20211007/evropa-1753493790.html

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, европарламент, в мире, европа, евросоюз, александр лукашенко, совет ес, евросовет