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https://ria.ru/20211007/sanktsii-1753557421.html
Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций
Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций - РИА Новости, 07.10.2021
Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций
Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:47
2021-10-07T18:18
белоруссия
европарламент
в мире
европа
евросоюз
александр лукашенко
совет ес
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против представителей белорусских властей, а также секторов экономики, говорится в распространенном заявлении по итогам голосования.Резолюцию поддержали 506 депутатов, против проголосовали 29, 139 – воздержались.В документе, в частности, депутаты призвали Евросовет на своем очередном заседании 21 и 22 октября согласовать общий стратегический подход к санкциям против белорусских властей, который бы включал переход от поэтапного введения ограничительных мер к более комплексному подходу. Депутаты также высказались за немедленное введение пятого пакета антибелорусских санкций, который бы включил также ответственных за миграционный кризис у границ Белоруссии с Евросоюзом."Европарламент призывает Евросовет согласовать на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима, который должен включать переход от поэтапного к более решительному подходу к ограничительным мерам в связи с системным характером репрессий и серьезными нарушениями прав человека", - говорится в резолюции.Депутаты подчеркнули необходимость "безотлагательного введения пятого пакета санкций", которые, по их мнению, должны затронуть физических и юридических лиц, причастных к применению насилия и "репрессиям", а также к миграционному кризису на границах Евросоюза."Европарламент сожалеет о том, что введенные экономические меры оказали лишь частичное воздействие на режим (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко", - указывается в документе.В это связи Европарламент призывает Совет ЕС "к дальнейшему ужесточению адресных экономических санкций, уделяя особое внимание государственным и частным компаниям, поддерживающим белорусские власти, а также ключевым секторам экономики Белоруссии, включая сталелитейную, деревообрабатывающую и химическую отрасль".Депутаты также предлагают странам Евросоюза объявить персонами нон грата на европейской территории всех сотрудников КГБ Белоруссии, не приглашать белорусских парламентариев и официальных лиц на какие-либо двусторонние или международные мероприятия, отозвать своих послов из Минска и отказаться от аккредитации белорусских дипломатов в ЕС.Пленарная сессия Европарламента проходит в Страсбурге. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, а также целых секторов экономики, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html
https://ria.ru/20211007/evropa-1753493790.html
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
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белоруссия, европарламент, в мире, европа, евросоюз, александр лукашенко, совет ес, евросовет
17:47 07.10.2021 (обновлено: 18:18 07.10.2021)
 
Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием новых санкций

Европарламент принял резолюцию с требованием новых санкций против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против представителей белорусских властей, а также секторов экономики, говорится в распространенном заявлении по итогам голосования.
Резолюцию поддержали 506 депутатов, против проголосовали 29, 139 – воздержались.
Владимир Андрейченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 11:27
В Белоруссии призвали ответить на санкции углублением интеграции с Россией
В документе, в частности, депутаты призвали Евросовет на своем очередном заседании 21 и 22 октября согласовать общий стратегический подход к санкциям против белорусских властей, который бы включал переход от поэтапного введения ограничительных мер к более комплексному подходу. Депутаты также высказались за немедленное введение пятого пакета антибелорусских санкций, который бы включил также ответственных за миграционный кризис у границ Белоруссии с Евросоюзом.
"Европарламент призывает Евросовет согласовать на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима, который должен включать переход от поэтапного к более решительному подходу к ограничительным мерам в связи с системным характером репрессий и серьезными нарушениями прав человека", - говорится в резолюции.
Европарламент - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 13:09
Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
Депутаты подчеркнули необходимость "безотлагательного введения пятого пакета санкций", которые, по их мнению, должны затронуть физических и юридических лиц, причастных к применению насилия и "репрессиям", а также к миграционному кризису на границах Евросоюза.
"Европарламент сожалеет о том, что введенные экономические меры оказали лишь частичное воздействие на режим (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко", - указывается в документе.
В это связи Европарламент призывает Совет ЕС "к дальнейшему ужесточению адресных экономических санкций, уделяя особое внимание государственным и частным компаниям, поддерживающим белорусские власти, а также ключевым секторам экономики Белоруссии, включая сталелитейную, деревообрабатывающую и химическую отрасль".
Депутаты также предлагают странам Евросоюза объявить персонами нон грата на европейской территории всех сотрудников КГБ Белоруссии, не приглашать белорусских парламентариев и официальных лиц на какие-либо двусторонние или международные мероприятия, отозвать своих послов из Минска и отказаться от аккредитации белорусских дипломатов в ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября 2020, 11:53Протесты в Белоруссии
Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии
Пленарная сессия Европарламента проходит в Страсбурге. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, а также целых секторов экономики, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00
"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
 
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