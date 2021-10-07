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Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне
Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне - РИА Новости, 07.10.2021
Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне
Самолет авиакомпании Jazeera, летевший из Кувейта, совершил посадку в турецком Трабзоне на северо-востоке Турции после сообщения о бомбе на борту, сообщает... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:43
2021-10-07T13:43
в мире
турция
кувейт
трабзон (провинция)
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Jazeera, летевший из Кувейта, совершил посадку в турецком Трабзоне на северо-востоке Турции после сообщения о бомбе на борту, сообщает телеканал CNN Turk в четверг.Как передает телеканал, пассажиры эвакуированы, специалисты обыскивают воздушное судно в поисках возможного взрывного устройства.Позже стало известно, что сообщение о минировании было ложным."Предупреждение о бомбе на борту самолета, совершившего посадку в Трабзоне, оказалось ложной тревогой", - сообщила авиакомпания.
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в мире, турция, кувейт, трабзон (провинция)
13:43 07.10.2021
 
Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне

Самолет авиакомпании Jazeera, летевший из Кувейта, сел в Трабзоне после сообщения о бомбе

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Jazeera, летевший из Кувейта, совершил посадку в турецком Трабзоне на северо-востоке Турции после сообщения о бомбе на борту, сообщает телеканал CNN Turk в четверг.
Как передает телеканал, пассажиры эвакуированы, специалисты обыскивают воздушное судно в поисках возможного взрывного устройства.
Позже стало известно, что сообщение о минировании было ложным.
"Предупреждение о бомбе на борту самолета, совершившего посадку в Трабзоне, оказалось ложной тревогой", - сообщила авиакомпания.
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В миреТурцияКувейтТрабзон (провинция)
 
 
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