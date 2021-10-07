https://ria.ru/20211007/samolet-1753501751.html

Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне

Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне - РИА Новости, 07.10.2021

Летевший из Кувейта самолет экстренно сел в турецком Трабзоне

Самолет авиакомпании Jazeera, летевший из Кувейта, совершил посадку в турецком Трабзоне на северо-востоке Турции после сообщения о бомбе на борту, сообщает... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:43

2021-10-07T13:43

2021-10-07T13:43

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турция

кувейт

трабзон (провинция)

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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Jazeera, летевший из Кувейта, совершил посадку в турецком Трабзоне на северо-востоке Турции после сообщения о бомбе на борту, сообщает телеканал CNN Turk в четверг.Как передает телеканал, пассажиры эвакуированы, специалисты обыскивают воздушное судно в поисках возможного взрывного устройства.Позже стало известно, что сообщение о минировании было ложным."Предупреждение о бомбе на борту самолета, совершившего посадку в Трабзоне, оказалось ложной тревогой", - сообщила авиакомпания.

https://ria.ru/20211001/samolet-1752658004.html

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кувейт

трабзон (провинция)

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в мире, турция, кувейт, трабзон (провинция)