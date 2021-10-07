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В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Против основателя Group-IB Ильи Сачкова выдвинуты серьезные обвинения, но необходимо дождаться окончания следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:36
2021-10-07T13:41
происшествия
group-ib
владимир путин
дмитрий песков
илья сачков
россия
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Против основателя Group-IB Ильи Сачкова выдвинуты серьезные обвинения, но необходимо дождаться окончания следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes."Человека признать виновным может только суд, поэтому нужно дождаться завершения следственных действий и судебного разбирательства на этот счет", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что против Сачкова "выдвигаются очень и очень серьезные обвинения".Комментируя заявления матери основания компании о том, что после ареста Сачкова многие теперь задумываются о том, чтобы уехать из страны, Песков сказал, что "вряд ли, конечно, нужно делать такие обобщающие выводы, основываясь на одном, пусть и таком серьезном случае"На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
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происшествия, group-ib, владимир путин, дмитрий песков, илья сачков, россия, дело основателя group-ib сачкова
13:36 07.10.2021 (обновлено: 13:41 07.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова

Песков: против основателя Group-IB Сачкова выдвинуты серьезные обвинения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Против основателя Group-IB Ильи Сачкова выдвинуты серьезные обвинения, но необходимо дождаться окончания следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes.
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"Человека признать виновным может только суд, поэтому нужно дождаться завершения следственных действий и судебного разбирательства на этот счет", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что против Сачкова "выдвигаются очень и очень серьезные обвинения".
"Нет, никакой вероятности нет. Вероятность отсутствует. Президент не имеет права вмешиваться в дела следствия... Насчет встречи с матерью <...>, я не видел этого письма, мне неизвестно, что оно к нам входило, я даже не знаю, было ли оно отправлено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли вероятность, что Путин как-то поучаствует в этом деле.
Комментируя заявления матери основания компании о том, что после ареста Сачкова многие теперь задумываются о том, чтобы уехать из страны, Песков сказал, что "вряд ли, конечно, нужно делать такие обобщающие выводы, основываясь на одном, пусть и таком серьезном случае"
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На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.
Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
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ПроисшествияGroup-IBВладимир ПутинДмитрий ПесковИлья СачковРоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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