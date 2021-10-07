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Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник
Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2021
Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник
Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:47
2021-10-07T12:00
происшествия
group-ib
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Комментариями следствия и защиты агентство пока не располагает.На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html
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происшествия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
11:47 07.10.2021 (обновлено: 12:00 07.10.2021)
 
Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник

Основателя Group-IB Сачкову обвинили в госизмене

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ему было предъявлено официальное обвинение по статье 275 УК РФ", — сказал он.

Комментариями следствия и защиты агентство пока не располагает.
На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.
Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
29 сентября, 12:36
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.
Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.
В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 14:11
Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину
 
ПроисшествияGroup-IBИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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