https://ria.ru/20211007/sachkov-1753476241.html

Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник

Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2021

Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение, сообщил источник

Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:47

2021-10-07T11:47

2021-10-07T12:00

происшествия

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Комментариями следствия и защиты агентство пока не располагает.На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

https://ria.ru/20211006/sachkov-1753328107.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова