https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753586145.html

Саакашвили сделал несколько покупок в тюрьме

В Грузии рассказали о покупках Саакашвили в тюрьме - РИА Новости, 07.10.2021

Саакашвили сделал несколько покупок в тюрьме

Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что информация о том, что у помещенного в тюрьму экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в камере нет... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T20:43

2021-10-07T20:43

2021-10-07T20:45

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что информация о том, что у помещенного в тюрьму экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в камере нет матраса и телевизора, не соответствуют действительности.Ранее адвокаты Саакашвили сообщали, что у их подзащитного нет телевизора и матраса. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам."Осуждённый/обвиняемый Михаил Саакашвили пользуется телевизором и распространяемая информация о том, что процесс доставки телевизора был искусственно затянут, является ложью. Поясняем, что обвиняемый/осужденный может купить телевизор за свой счет на лимитированную сумму денег, зачисленную ему на карте, в магазине, расположенном на территории учреждения. В понедельник Саакашвили выдали карту в ускоренном темпе, на которую была зачислена ограниченная сумма. На эту сумму он купил предметы первой необходимости. Во вторник ему предложили выбор доступных телевизоров в магазине, и был сделан заказ. К этому времени выбранный им телевизор есть у него в камере", - сказано в заявлении учреждения.Как отмечается, в соответствии с законом, Саакашвили выдали личные вещи, в том числе белье, одеяло, матрас и подушку."Он также купил плед в магазине учреждения. Что касается обвинения в отсутствии матраса, то Михаил Саакашвили не обращался в администрацию учреждения с просьбой предоставить дополнительный матрас", - сказано в заявлении.Сообщается, что священнослужитель принес Саакашвили Евангелие, на нем были позолоченные элементы, а владение таким предметом для осужденных запрещено уставом пенитенциарного учреждения.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211007/pogransluzhba-1753480294.html

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии