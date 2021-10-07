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https://ria.ru/20211007/saakashvili-1753515720.html
Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили в колонии
Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили в колонии - РИА Новости, 07.10.2021
Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили в колонии
Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя энергично, несмотря на 7 день голодовки, но условия нахождения в камере не... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:47
2021-10-07T14:47
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя энергично, несмотря на 7 день голодовки, но условия нахождения в камере не соответствуют нормам - у него нет ни телевизора, ни матраса, сообщили его адвокаты.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам."Миша чувствует себя очень энергично несмотря на седьмой день голодовки... Руководство страны пытается ухудшить ему условия пребывания в камере, это касается вопроса телевизора и предоставления матраса... он находится в условиях ниже нормы", - заявил адвокат Бека Басилая журналистам.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
14:47 07.10.2021
 
Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили в колонии

Адвокат Басилая: в камере Саакашвили нет даже матраса

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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ТБИЛИСИ, 7 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя энергично, несмотря на 7 день голодовки, но условия нахождения в камере не соответствуют нормам - у него нет ни телевизора, ни матраса, сообщили его адвокаты.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.
"Миша чувствует себя очень энергично несмотря на седьмой день голодовки... Руководство страны пытается ухудшить ему условия пребывания в камере, это касается вопроса телевизора и предоставления матраса... он находится в условиях ниже нормы", - заявил адвокат Бека Басилая журналистам.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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