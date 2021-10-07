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Туризм
https://ria.ru/20211007/rosturizm-1753572658.html
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина - РИА Новости, 07.10.2021
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина
Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:06
2021-10-07T19:15
туризм
путешествия
отдых
владимир путин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
маршруты
туризм
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ведомства.Глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за поддержку индустрии туризма и гостеприимства. "Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе. ... Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России", — написала она, добавив, что команда Ростуризма работает над национальным маршрутом по местам отдыха президента."Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири", — отметили в ведомстве.Там также рассказали, что сейчас проводят ревизию существующих туристических маршрутов по стране и вместе с бизнесом планируют новые туры, которые будут пользоваться популярностью у россиян и иностранных гостей."Уже в этом году Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного путешественника. Поэтому такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличие маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать — остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", — сообщили в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что со следующего года планируют помогать регионам и бизнесу создавать и оборудовать аккредитованные маршруты за счет субсидий. "Всего до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более тысячи туристических маршрутов во всех регионах страны. На грантовую поддержку проектов в туризме предусмотрено 5,3 миллиарда рублей", — заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html
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путешествия, отдых, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, маршруты, туризм, зарина догузова, россия
19:06 07.10.2021 (обновлено: 19:15 07.10.2021)
 
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина

Ростуризм разработает маршрут по любимым местам отдыха президента России в Сибири

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОтдых президента РФ Владимира Путина в Сибири
Отдых президента РФ Владимира Путина в Сибири - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за поддержку индустрии туризма и гостеприимства. "Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе. ... Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России", — написала она, добавив, что команда Ростуризма работает над национальным маршрутом по местам отдыха президента.
"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири", — отметили в ведомстве.
Там также рассказали, что сейчас проводят ревизию существующих туристических маршрутов по стране и вместе с бизнесом планируют новые туры, которые будут пользоваться популярностью у россиян и иностранных гостей.
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"Уже в этом году Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного путешественника. Поэтому такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличие маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать — остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", — сообщили в ведомстве.
В Ростуризме уточнили, что со следующего года планируют помогать регионам и бизнесу создавать и оборудовать аккредитованные маршруты за счет субсидий. "Всего до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более тысячи туристических маршрутов во всех регионах страны. На грантовую поддержку проектов в туризме предусмотрено 5,3 миллиарда рублей", — заключили в ведомстве.
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ТуризмПутешествияОтдыхВладимир ПутинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризммаршрутыТуризмЗарина ДогузоваРоссия
 
 
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