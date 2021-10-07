https://ria.ru/20211007/rosturizm-1753572658.html

Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина

Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина - РИА Новости, 07.10.2021

Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина

Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:06

2021-10-07T19:06

2021-10-07T19:15

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владимир путин

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ростуризм совместно с туроператорами разработает новый национальный туристический маршрут по нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ведомства.Глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за поддержку индустрии туризма и гостеприимства. "Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране — рыбалка, треккинг, отдых на природе. ... Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России", — написала она, добавив, что команда Ростуризма работает над национальным маршрутом по местам отдыха президента."Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири", — отметили в ведомстве.Там также рассказали, что сейчас проводят ревизию существующих туристических маршрутов по стране и вместе с бизнесом планируют новые туры, которые будут пользоваться популярностью у россиян и иностранных гостей."Уже в этом году Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного путешественника. Поэтому такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличие маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать — остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", — сообщили в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что со следующего года планируют помогать регионам и бизнесу создавать и оборудовать аккредитованные маршруты за счет субсидий. "Всего до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более тысячи туристических маршрутов во всех регионах страны. На грантовую поддержку проектов в туризме предусмотрено 5,3 миллиарда рублей", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210928/altay-1750134894.html

https://ria.ru/20211007/puteshestviya-1753496099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, отдых, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, маршруты, туризм, зарина догузова, россия