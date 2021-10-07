https://ria.ru/20211007/rossiya-1753594824.html

Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД

Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД - РИА Новости, 07.10.2021

Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД

Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил на заседании первого... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:20

2021-10-07T22:20

2021-10-07T22:20

в мире

сша

нато

договор о рсмд

россия

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов."Призываем страны НАТО проявить прагматичный подход и конструктивно откликнуться на наше предметное предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности", - сказал Воронцов.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20210930/ryabkov-1752562452.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нато, договор о рсмд, россия