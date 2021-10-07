https://ria.ru/20211007/robot-1753483267.html
На российском космодроме впервые появился робот-охранник
На российском космодроме впервые появился робот-охранник - РИА Новости, 07.10.2021
На российском космодроме впервые появился робот-охранник
На Восточном начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:22
2021-10-07T12:22
2021-10-07T13:03
общество
дмитрий рогозин
космос - риа наука
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БАЙКОНУР, 7 окт — РИА Новости. На Восточном начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.Испытания проводит подразделение госкорпорации — научно-технический центр "Охрана", а также частная компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований."В частности, идет отработка следующих технологий: 1. Автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры. 2. Выявление нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват. 3. Противодействие террористическим актам, борьба с БЛА (беспилотными летательными аппаратами)", — говорится в публикации Рогозина."Маркер" работает как в радиоуправляемом варианте, так и автономно. Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Применять комплексы планируют для обеспечения безопасности космодромов и других режимных объектов.
https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
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общество, дмитрий рогозин, космос - риа наука
12:22 07.10.2021 (обновлено: 13:03 07.10.2021)
На российском космодроме впервые появился робот-охранник
Рогозин: на российском космодроме впервые появился робот-охранник