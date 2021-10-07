https://ria.ru/20211007/robot-1753483267.html

На российском космодроме впервые появился робот-охранник

На российском космодроме впервые появился робот-охранник - РИА Новости, 07.10.2021

На российском космодроме впервые появился робот-охранник

На Восточном начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:22

2021-10-07T12:22

2021-10-07T13:03

общество

дмитрий рогозин

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753482248_0:197:589:528_1920x0_80_0_0_f0885763dbb72f877adaa3e364a5da5d.jpg

БАЙКОНУР, 7 окт — РИА Новости. На Восточном начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.Испытания проводит подразделение госкорпорации — научно-технический центр "Охрана", а также частная компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований."В частности, идет отработка следующих технологий: 1. Автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры. 2. Выявление нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват. 3. Противодействие террористическим актам, борьба с БЛА (беспилотными летательными аппаратами)", — говорится в публикации Рогозина."Маркер" работает как в радиоуправляемом варианте, так и автономно. Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Применять комплексы планируют для обеспечения безопасности космодромов и других режимных объектов.

https://ria.ru/20210831/robot-1747916530.html

https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий рогозин, космос - риа наука