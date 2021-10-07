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Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений
Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений - РИА Новости, 07.10.2021
Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений
Россия внесет в Первый комитет ГА ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении директора департамента по вопросам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T00:52
2021-10-07T00:52
в мире
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная ассамблея оон
владимир ермаков
россия
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия внесет в Первый комитет ГА ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета.По словам дипломата, последовательное продолжение инклюзивной многосторонней дискуссии по тематике международной информационной безопасности является одним из российских приоритетов. "Намерены внести на рассмотрение 76-й сессии Генассамблеи ООН объединительный проект резолюции по международной информационной безопасности (МИБ). Призываем поддержать нашу инициативу и стать ее соавторами", - зачитал дипломат.
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в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, владимир ермаков, россия
00:52 07.10.2021
 
Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений

Дипломат Ермаков: Россия внесет в ООН резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия внесет в Первый комитет ГА ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета.
"Важны усилия мирового сообщества по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, что гарантировало бы его сохранение для мирных целей на благо человечества. Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций по неразмещению первыми оружия в космосе; мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности; а также дальнейшим практическим мерам в области предотвращения гонки вооружений в космосе (ПГВК)", - процитировал Ермакова член российской делегации.
По словам дипломата, последовательное продолжение инклюзивной многосторонней дискуссии по тематике международной информационной безопасности является одним из российских приоритетов. "Намерены внести на рассмотрение 76-й сессии Генассамблеи ООН объединительный проект резолюции по международной информационной безопасности (МИБ). Призываем поддержать нашу инициативу и стать ее соавторами", - зачитал дипломат.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
00:26
Россия выступила за обновление механизма ООН по расследованиям о химоружии
 
В миреООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная Ассамблея ООНВладимир ЕрмаковРоссия
 
 
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