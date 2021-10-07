https://ria.ru/20211007/rezolyutsii-1753439070.html

Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений

Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений - РИА Новости, 07.10.2021

Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений

Россия внесет в Первый комитет ГА ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении директора департамента по вопросам... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:52

2021-10-07T00:52

2021-10-07T00:52

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная ассамблея оон

владимир ермаков

россия

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия внесет в Первый комитет ГА ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета.По словам дипломата, последовательное продолжение инклюзивной многосторонней дискуссии по тематике международной информационной безопасности является одним из российских приоритетов. "Намерены внести на рассмотрение 76-й сессии Генассамблеи ООН объединительный проект резолюции по международной информационной безопасности (МИБ). Призываем поддержать нашу инициативу и стать ее соавторами", - зачитал дипломат.

https://ria.ru/20211007/khimoruzhie-1753438161.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон, владимир ермаков, россия