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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211007/reestr-1753533693.html
Завершается прием заявок на включение в реестр спорторганизаций Подмосковья
Завершается прием заявок на включение в реестр спорторганизаций Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2021
Завершается прием заявок на включение в реестр спорторганизаций Подмосковья
Завершается прием заявок на включение в реестр спортивных организаций, сообщается на сайте министерства спорта Московской области. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:26
2021-10-07T16:26
новости подмосковья
спорт
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Завершается прием заявок на включение в реестр спортивных организаций, сообщается на сайте министерства спорта Московской области."Уже со следующего года все занимающиеся в спортивных организациях, смогут получать налоговый вычет за оплату тренировок... Закон о социальном налоговом вычете вступил в силу с 1 августа текущего года. В связи с этим, до 16 октября Министерство физической культуры и спорта Московской области принимает заявки от физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Далее реестр будет направлен в Министерство спорта РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, организации для включения в реестр необходимо, чтобы работа в спортивной отрасли была ее основным видом экономической деятельности, а сами услуги должны быть включены в перечень, утвержденный правительством РФ. Кроме того, принципиальным критерием является наличие в учреждении сотрудников с образованием не ниже среднего профессионального в области физической культуры и спорта или прошедших переподготовку по программам профессионального допобразования в этой области. Отмечается, что это же требование касается и индивидуальных предпринимателей.Ранее правительство России утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года.
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спорт, московская область (подмосковье)
16:26 07.10.2021
 

Завершается прием заявок на включение в реестр спорторганизаций Подмосковья

© Depositphotos / Serghei StarusСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / Serghei Starus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Завершается прием заявок на включение в реестр спортивных организаций, сообщается на сайте министерства спорта Московской области.
"Уже со следующего года все занимающиеся в спортивных организациях, смогут получать налоговый вычет за оплату тренировок... Закон о социальном налоговом вычете вступил в силу с 1 августа текущего года. В связи с этим, до 16 октября Министерство физической культуры и спорта Московской области принимает заявки от физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Далее реестр будет направлен в Министерство спорта РФ", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, организации для включения в реестр необходимо, чтобы работа в спортивной отрасли была ее основным видом экономической деятельности, а сами услуги должны быть включены в перечень, утвержденный правительством РФ. Кроме того, принципиальным критерием является наличие в учреждении сотрудников с образованием не ниже среднего профессионального в области физической культуры и спорта или прошедших переподготовку по программам профессионального допобразования в этой области. Отмечается, что это же требование касается и индивидуальных предпринимателей.
Ранее правительство России утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом с 2022 года.
 
Новости ПодмосковьяСпортМосковская область (Подмосковье)
 
 
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