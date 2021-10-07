https://ria.ru/20211007/razvitie-1753513685.html

Чернышенко назвал темы, которые обсудят на РИФ-2022 в Сочи

Чернышенко назвал темы, которые обсудят на РИФ-2022 в Сочи - РИА Новости, 07.10.2021

Чернышенко назвал темы, которые обсудят на РИФ-2022 в Сочи

Вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития обсудят на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил председатель... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:35

2021-10-07T14:35

2021-10-07T14:35

общество

сочи

михаил мишустин

фонд "росконгресс"

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития обсудят на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил председатель оргкомитета форума, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инвестиционный форум в Сочи пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года.Как уточнил Чернышенко, форум пройдет на площадке "Сириуса"."В течение трех дней работы форума будут обсуждаться вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. Готовится насыщенная культурная и спортивная программа. Заключительный день форума будет посвящен молодежной тематике, в том числе неформальному общению с талантливыми ребятами", - приводит слова вице-премьера фонд "Росконгресс".По словам Чернышенко, регионы и другие участники форума уже приступают к формированию выставочной экспозиции и привлечению партнеров."Особое внимание при подготовке мероприятий форума будет уделено соблюдению мер безопасности в условиях пандемии", - отметил вице-премьер.Первое заседание оргкомитета форума пройдет в ближайшее время."В этом году основной фокус будет направлен не только на развитие регионов, но и на реализацию национальных проектов в рамках региона. Это значимое деловое мероприятие, площадка для диалога представителей бизнеса и власти российских регионов с участием международных экспертов мирового значения", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева.

https://ria.ru/20210719/innovatsii-1741909423.html

https://ria.ru/20210923/chernyshenko-1751530498.html

https://ria.ru/20210907/chernyshenko-1749032695.html

сочи

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общество, сочи, михаил мишустин, фонд "росконгресс", дмитрий чернышенко, россия