Чернышенко назвал темы, которые обсудят на РИФ-2022 в Сочи
Чернышенко: социально-экономическое и инновационное развитие обсудят на РИФ-2022 в Сочи
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития обсудят на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил председатель оргкомитета форума, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инвестиционный форум в Сочи пройдет с 17 по 19 февраля 2022 года.
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Как уточнил Чернышенко, форум пройдет на площадке "Сириуса".
"В течение трех дней работы форума будут обсуждаться вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. Готовится насыщенная культурная и спортивная программа. Заключительный день форума будет посвящен молодежной тематике, в том числе неформальному общению с талантливыми ребятами", - приводит слова вице-премьера фонд "Росконгресс".
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По словам Чернышенко, регионы и другие участники форума уже приступают к формированию выставочной экспозиции и привлечению партнеров.
"Особое внимание при подготовке мероприятий форума будет уделено соблюдению мер безопасности в условиях пандемии", - отметил вице-премьер.
Первое заседание оргкомитета форума пройдет в ближайшее время.
"В этом году основной фокус будет направлен не только на развитие регионов, но и на реализацию национальных проектов в рамках региона. Это значимое деловое мероприятие, площадка для диалога представителей бизнеса и власти российских регионов с участием международных экспертов мирового значения", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева.
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