"Развалится еще раз": Литва пообещала Украине исчезновение России

02:06 07.10.2021 (обновлено: 10:19 07.10.2021)
"Получим Крым назад": первый глава Литвы понадеялся на скорый развал России
Первый глава Литвы Ландсбергис: Украина получит Крым только после развала России
© AFP 2021 / Petras MalukasЛитовский политик, председатель Верховного совета Литовской Республики в 1990-1992 годах Витаутас Ландсбергис
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Крым вернется в состав Украины только при условии распада России, заявил в беседе с изданием "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
По его мнению, это вопрос времени.
"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", — сказал Ландсбергис.
При этом он обратил внимание на то, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
"Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым", — заключил политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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