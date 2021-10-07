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"Развалится еще раз": Литва пообещала Украине исчезновение России
"Получим Крым назад": первый глава Литвы понадеялся на скорый развал России - РИА Новости, 07.10.2021
"Развалится еще раз": Литва пообещала Украине исчезновение России
Крым вернется в состав Украины только при условии распада России, заявил в беседе с изданием "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:06
2021-10-07T10:19
в мире
украина
киев
литва
москва
витаутас ландсбергис
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Крым вернется в состав Украины только при условии распада России, заявил в беседе с изданием "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.По его мнению, это вопрос времени.При этом он обратил внимание на то, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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в мире, украина, киев, литва, москва, витаутас ландсбергис, россия
02:06 07.10.2021 (обновлено: 10:19 07.10.2021)
 
"Получим Крым назад": первый глава Литвы понадеялся на скорый развал России

Первый глава Литвы Ландсбергис: Украина получит Крым только после развала России

© AFP 2021 / Petras MalukasЛитовский политик, председатель Верховного совета Литовской Республики в 1990-1992 годах Витаутас Ландсбергис
Литовский политик, председатель Верховного совета Литовской Республики в 1990-1992 годах Витаутас Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / Petras Malukas
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Крым вернется в состав Украины только при условии распада России, заявил в беседе с изданием "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
По его мнению, это вопрос времени.

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", — сказал Ландсбергис.

При этом он обратил внимание на то, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.

"Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым", — заключил политик.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 23:18
На Украине определили сроки "возвращения" Крыма
 
В миреУкраинаКиевЛитваМоскваВитаутас ЛандсбергисРоссия
 
 
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