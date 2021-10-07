https://ria.ru/20211007/razval-1753440649.html

"Развалится еще раз": Литва пообещала Украине исчезновение России

"Получим Крым назад": первый глава Литвы понадеялся на скорый развал России - РИА Новости, 07.10.2021

"Развалится еще раз": Литва пообещала Украине исчезновение России

Крым вернется в состав Украины только при условии распада России, заявил в беседе с изданием "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:06

2021-10-07T02:06

2021-10-07T10:19

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витаутас ландсбергис

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Крым вернется в состав Украины только при условии распада России, заявил в беседе с изданием "День" бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.По его мнению, это вопрос времени.При этом он обратил внимание на то, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html

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киев

литва

москва

россия

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в мире, украина, киев, литва, москва, витаутас ландсбергис, россия