12:00 07.10.2021 (обновлено: 12:28 07.10.2021)
Разумков после отставки заявил о президентских амбициях
Разумков об отставке с поста спикера: Рада убрала преграды для президентских амбиций
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с его отставкой с должности председателя парламента исчезли преграды, которые мешали его президентским амбициям.
В четверг Рада отправила Разумкова в отставку. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В партии власти ранее заявили, что этот пост в случае отставки Разумкова займёт его первый заместитель Руслан Стефанчук, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа".
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"Президентские выборы пока не начались. Но раньше что говорили? Говорили, что с (поста) главы Верховной рады никто не становился президентом. Ну этот предохранитель мы сегодня убрали, а дальше посмотрим", - сказал Разумков на брифинге после голосования за его отставку.
"Я никогда не был другом с президентом, это рабочие отношения. Друзья формируются по-другому, друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья и я не считаю, что президент и глава Рады должны быть друзьями, они должны работать на государство", - добавил Разумков.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
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