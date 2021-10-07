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Разумков после отставки заявил о президентских амбициях
Разумков после отставки заявил о президентских амбициях - РИА Новости, 07.10.2021
Разумков после отставки заявил о президентских амбициях
Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с его отставкой с должности председателя парламента исчезли преграды, которые мешали его... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:00
2021-10-07T12:28
украина
в мире
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
руслан стефанчук
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с его отставкой с должности председателя парламента исчезли преграды, которые мешали его президентским амбициям.В четверг Рада отправила Разумкова в отставку. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В партии власти ранее заявили, что этот пост в случае отставки Разумкова займёт его первый заместитель Руслан Стефанчук, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа"."Я никогда не был другом с президентом, это рабочие отношения. Друзья формируются по-другому, друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья и я не считаю, что президент и глава Рады должны быть друзьями, они должны работать на государство", - добавил Разумков.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20210925/ten-1751775148.html
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украина, в мире, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков, руслан стефанчук
12:00 07.10.2021 (обновлено: 12:28 07.10.2021)
 
Разумков после отставки заявил о президентских амбициях

Разумков об отставке с поста спикера: Рада убрала преграды для президентских амбиций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с его отставкой с должности председателя парламента исчезли преграды, которые мешали его президентским амбициям.
В четверг Рада отправила Разумкова в отставку. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. В партии власти ранее заявили, что этот пост в случае отставки Разумкова займёт его первый заместитель Руслан Стефанчук, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа".
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"Президентские выборы пока не начались. Но раньше что говорили? Говорили, что с (поста) главы Верховной рады никто не становился президентом. Ну этот предохранитель мы сегодня убрали, а дальше посмотрим", - сказал Разумков на брифинге после голосования за его отставку.
"Я никогда не был другом с президентом, это рабочие отношения. Друзья формируются по-другому, друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья и я не считаю, что президент и глава Рады должны быть друзьями, они должны работать на государство", - добавил Разумков.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
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УкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий РазумковРуслан Стефанчук
 
 
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