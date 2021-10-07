https://ria.ru/20211007/razgovor-1753478122.html

Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения

Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021

Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:54

2021-10-07T11:54

2021-10-07T11:54

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ДУШАНБЕ, 7 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое внимание уделили ситуации в Афганистане, сообщили в пресс-службе таджикского лидера."У президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе переговоров президенты двух стран продолжили диалог по конкретным аспектам двустороннего сотрудничества и вопросам региональной безопасности, уделили особое внимание развитию ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.Рахмон поздравил президента России с Днем ​​рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20211005/afganistan-1753129301.html

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в мире, таджикистан, афганистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия