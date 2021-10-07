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Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения
Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2021
Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:54
2021-10-07T11:54
в мире
таджикистан
афганистан
владимир путин
эмомали рахмон
россия
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ДУШАНБЕ, 7 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое внимание уделили ситуации в Афганистане, сообщили в пресс-службе таджикского лидера."У президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе переговоров президенты двух стран продолжили диалог по конкретным аспектам двустороннего сотрудничества и вопросам региональной безопасности, уделили особое внимание развитию ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.Рахмон поздравил президента России с Днем ​​рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности, отмечает пресс-служба.
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в мире, таджикистан, афганистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
11:54 07.10.2021
 
Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения

Путин и президент Таджикистана Рахмон обсудили вопросы региональной безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДУШАНБЕ, 7 окт – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое внимание уделили ситуации в Афганистане, сообщили в пресс-службе таджикского лидера.
"У президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе переговоров президенты двух стран продолжили диалог по конкретным аспектам двустороннего сотрудничества и вопросам региональной безопасности, уделили особое внимание развитию ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.
Рахмон поздравил президента России с Днем ​​рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности, отмечает пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:14
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане
 
В миреТаджикистанАфганистанВладимир ПутинЭмомали РахмонРоссия
 
 
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