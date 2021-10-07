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Экс-замминистра Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года"
Экс-замминистра Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года" - РИА Новости, 07.10.2021
Экс-замминистра Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года"
Бывшую замминистра просвещения Марину Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, который рассмотрел... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:07
2021-10-07T22:07
происшествия
россия
марина ракова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывшую замминистра просвещения Марину Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, который рассмотрел ходатайство о ее аресте."Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", - сказали в пресс-службе суда.Суд отправил обвиняемую в СИЗО до 6 декабря.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html
https://ria.ru/20211006/rakova-1753375676.html
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происшествия, россия, марина ракова
22:07 07.10.2021
 
Экс-замминистра Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года"

Экс-замминистра просвещения Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бывшую замминистра просвещения Марину Ракову обвиняют в хищении на проекте "Учитель года", сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, который рассмотрел ходатайство о ее аресте.
"Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование", - сказали в пресс-службе суда.
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
6 октября, 17:46
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Суд отправил обвиняемую в СИЗО до 6 декабря.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.
После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:23
Муж Раковой был фиктивно трудоустроен в фонд жены
По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
 
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