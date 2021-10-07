https://ria.ru/20211007/rakova-1753591648.html

Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову

Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову - РИА Новости, 07.10.2021

Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову

Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T21:41

2021-10-07T21:41

2021-10-07T23:09

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марина ракова

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Она уточнила, что о такой мере пресечения просило следствие.Ракову обвиняют в хищении денег из бюджета на федеральном проекте "Учитель года" нацпроекта "Образование". Уголовное дело открыли по статье "Мошенничество в особо крупном размере".Расследование ведет ГУ МВД.Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила РИА Новости, что защита не дает никаких комментариев, арест будут обжаловать.На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования. Деньги предназначались для госконтрактов, но экспертизы выявили в отчетах признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой 29 сентября прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.Накануне стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211007/rakova-1753454116.html

https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html

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просвещение , москва, россия, марина ракова