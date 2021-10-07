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Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову - РИА Новости, 07.10.2021
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову
Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:41
2021-10-07T23:09
просвещение
москва
россия
марина ракова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Она уточнила, что о такой мере пресечения просило следствие.Ракову обвиняют в хищении денег из бюджета на федеральном проекте "Учитель года" нацпроекта "Образование". Уголовное дело открыли по статье "Мошенничество в особо крупном размере".Расследование ведет ГУ МВД.Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила РИА Новости, что защита не дает никаких комментариев, арест будут обжаловать.На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования. Деньги предназначались для госконтрактов, но экспертизы выявили в отчетах признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой 29 сентября прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.Накануне стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20211007/rakova-1753454116.html
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просвещение , москва, россия, марина ракова
21:41 07.10.2021 (обновлено: 23:09 07.10.2021)
 
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову

Суд в Москве арестовал экс-замминистра просвещения Ракову по делу о хищении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Она уточнила, что о такой мере пресечения просило следствие.
Ракову обвиняют в хищении денег из бюджета на федеральном проекте "Учитель года" нацпроекта "Образование". Уголовное дело открыли по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Расследование ведет ГУ МВД.
Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила РИА Новости, что защита не дает никаких комментариев, арест будут обжаловать.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 09:45
Экс-замминистра просвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.
Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования. Деньги предназначались для госконтрактов, но экспертизы выявили в отчетах признаки фальсификации.
Дома и на работе у Раковой 29 сентября прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.
Накануне стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
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Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
 
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