https://ria.ru/20211007/rakova-1753591648.html
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову - РИА Новости, 07.10.2021
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову
Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:41
2021-10-07T21:41
2021-10-07T23:09
просвещение
москва
россия
марина ракова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Она уточнила, что о такой мере пресечения просило следствие.Ракову обвиняют в хищении денег из бюджета на федеральном проекте "Учитель года" нацпроекта "Образование". Уголовное дело открыли по статье "Мошенничество в особо крупном размере".Расследование ведет ГУ МВД.Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила РИА Новости, что защита не дает никаких комментариев, арест будут обжаловать.На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования. Деньги предназначались для госконтрактов, но экспертизы выявили в отчетах признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой 29 сентября прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.Накануне стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20211007/rakova-1753454116.html
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просвещение , москва, россия, марина ракова
21:41 07.10.2021 (обновлено: 23:09 07.10.2021)
Суд арестовал до зимы экс-замминистра просвещения Ракову
Суд в Москве арестовал экс-замминистра просвещения Ракову по делу о хищении
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего замминистра просвещения Марину Ракову
, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Она уточнила, что о такой мере пресечения просило следствие.
Ракову обвиняют в хищении денег из бюджета на федеральном проекте "Учитель года" нацпроекта "Образование". Уголовное дело открыли по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Расследование ведет ГУ МВД.
Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила РИА Новости, что защита не дает никаких комментариев, арест будут обжаловать.
На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка
, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.
Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования. Деньги предназначались для госконтрактов, но экспертизы выявили в отчетах признаки фальсификации.
Дома и на работе у Раковой 29 сентября прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.
Накануне стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.